Российская армия завершила разгром украинских сил в Курской области, идет выявление «одиночных боевиков ВСУ, которые пытаются укрыться». Об этом сообщает Минобороны России. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 76550 военнослужащих, уточнили в ведомстве.

«ВС РФ завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области. Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобождено село Горналь — последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас инженеры проводят разминирование территории и уничтожают взрывоопасные предметы, а местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным Минобороны России, потеряли более 76,5 тыс. военных, 412 танков, 341 боевую машину пехоты, 341 БТР и 2,2 тыс. бронемашин, 2,8 тыс. машин, 647 САУ и орудий полевой пехоты, 64 пусковые установки РСЗО, 31 пусковую установку ЗРК и так далее.

«В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории», — заявили в ведомстве.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что с освобожденных территорий в общей сложности эвакуировали 808 человек.

Ранее 26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных, добавив, что военные из КНДР бились «плечом к плечу» с российскими бойцами.

Комментируя доклад, российски лидер назвал вторжение в Курскую область «авантюрой киевского режима», которая, по его словам, «полностью провалилась» на фоне «огромных потерь» ВСУ, в том числе «среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил».