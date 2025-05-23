В Москву экстренно привезли главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, пострадавшего при атаке дрона. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

У пережившего взрыв Волобуева диагностированы «минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки». Чиновника будут лечить специалисты Национального медицинского центра травматологии и ортопедии (ЦИТО).

«Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции. Далее предстоит реабилитация», — рассказал Хинштейн.

Врио главы региона добавил, что у самого Волобуева «настрой боевой» — «переживает, что придется провести какое-то время в больнице, а не на работе».

«Попросил его беречь себя и поправляться как можно скорее: впереди у нас очень много дел! Уверен, врачи сделают для этого всё возможное и невозможное: в ЦИТО работают лучшие специалисты в стране!» — заключил Хинштейн.

О ранении главы Беловского района стало известно 22 мая. Александр Хинштейн сообщил, что Николай Волобуев четвертый раз попал под атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль», — написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

После случившегося президент России Владимир Путин позвонил главе Беловского района, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

«Николай Викторович, будем отвечать. <…> Поправляйтесь. Я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела», — сообщил российский лидер Волобуеву. Прощаясь, Путин сказал: «Обнимаю», и попросил передать привет коллегам.

В предыдущий раз дрон атаковал машину, в которой находился Волобуев, 23 марта. Чиновник попал под удар, когда развозил жителям Беловского района хлеб. Хинштейн рассказывал, что автомобиль получил серьезные повреждения, но жизни руководителя района ничего не угрожает.

Сам Волобуев отмечал, что успел выпрыгнуть из машины в последнюю секунду. По его словам, удар пришелся по центральной части автомобиля, который не подлежит ремонту. Глава муниципалитета самостоятельно доехал до Беловской больницы, а от транспортировки в областную отказался.