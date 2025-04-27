Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Минобороны сообщило, что остатки украинских подразделений выдавлены за пределы границы, российские военные выявляют в регионе «одиночных боевиков». Что об этом пишут западные СМИ — в обзоре RTVI.

Вывод украинских войск может устранить одно из главных осложнений, мешающих мирным переговорам, пишет газета. Киев планировал обменять захваченные территории Курской области на утерянные Украиной регионы, но Москва заявила, что не будет участвовать в таких переговорах.

На пике своего вторжения Украина контролировала около 500 квадратных миль (1,3 кв. км) российской территории. Однако это было не столь значительное количество земли для переговоров о прекращении конфликта, как надеялась Украина, отмечает издание.

Военные аналитики с самого начала расходились во мнениях относительно целесообразности этого гамбита. В частности критике подверглось размещение в Курской области части лучших украинских военных. Украинские власти в свою очередь утверждали, что вторжение позволило убедить прежнюю администрацию США снять ограничения на использование западного оружия против целей в России.

Победа России в Курске приведет к тому, что российские войска окажутся на границе с Украиной, и это позволит «усилить угрозу Сумской области», говорится в публикации.

Пока военные действия продолжаются, активизировались дипломатические усилия. Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский, приехавшие на похороны папы римского Франциска, 26 апреля провели краткую встречу в Ватикане. Белый дом назвал общение «очень продуктивным», а Зеленский заявил, что встреча была символической и может «стать исторической, если достигнем общих результатов».

Хотя вторжение в Курскую область стало для Украины желанным средством поднятия боевого духа на фоне неудач на поле боя, скептики увидели в нем опасную авантюру, отвлекающую часть наиболее боеспособных сил ВСУ, пишет агентство.

Победа России в регионе ослабляет позиции Киева в мирных переговорах, а также повышает угрозу дальнейшего продвижения российских войск в Сумской области, рассуждает АР.

Надежды Украины на использование Курска в качестве разменной монеты улетучились. Отступление ВСУ может нанести урон политическому влиянию Киева и моральному духу его армии, анализирует телеканал.

В последние месяцы США пытались выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией, но напряженность в отношениях между лидерами трех стран привела к тому, что добиться удалось немногого, говорится в материале.

Украина, возможно, лишилась важного козыря в переговорах с Москвой после семи месяцев удержания российской территории, пишет агентство. Цель Зеленского удержать территорию в качестве разменной монеты провалилась, повторяет эту мысль The Financial Times (FT).

Потеря контроля над западным российским регионом станет серьезным ударом для Киева, который рассматривал Курскую область как ценный рычаг в любых будущих переговорах по урегулированию конфликта, передает телеканал.