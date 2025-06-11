Россия хочет «как можно скорее» завершить конфликт с Украиной, поскольку он лишь углубляет разногласия между странами. При этом отсутствие компромиссов со стороны Киева приведет его к еще большим территориальным потерям. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский.

«Это похоже на конфликт между двумя братьями — старшим и младшим — о том, кто умнее и важнее. Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — цитирует Мединского WSJ.

Он назвал ошибкой со стороны Запада сравнивать конфликт на Украине с войной между Англией и Францией ― странами с их собственной историей и культурой. Российско-украинский конфликт Мединский назвал «братоубийственной» борьбой двух государств «с общими языком и культурой».

По сути они являются одним народом, которым суждено стать «близкими союзниками», пересказывает издание тезис Мединского.

По его словам, атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы в начале июня не омрачила ход переговоров в Стамбуле. Однако отсутствие компромиссов со стороны Украины обернется для нее лишь большими территориальными потерями, предупредил Мединский.

«Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать», — сказал помощник российского президента.

При этом он отметил, что с Россией «невозможно вести долгую войну», поскольку она побеждает в затяжных конфликтах. В качестве примера Мединский привел Северную войну между Россией и Швецией в XVIII веке. Он напомнил, что эта война длилась 21 год, и отметил, что российская сторона не хочет повторения подобного.

«Мы не хотим [этого]. Мы хотим мира», — заявил Мединский.

После первого раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл утверждал со ссылкой на источники, что российская сторона якобы пригрозила взять под контроль Сумскую и Харьковскую области и предупредила, что может вести боевые действия «вечно».

О том, что российская делегация пригрозила Киеву потерей еще двух регионов в случае непризнания четырех утраченных им территорий, также говорил со ссылкой на источники депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

Второй раунд переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. Накануне украинские дроны атаковали российские военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны заявили, что в Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, а в Иркутской и Мурманской загорелось «несколько единиц» авиатехники.

В Службе безопасности Украины заявили, что операция по атаке БПЛА на называлась «Паутина» и готовилась полтора года под личным контролем президента Владимира Зеленского.

В ответ на атаку российские войска в ночь на 9 июня нанесли массированный удар по одной из баз тактической авиации ВСУ в районе города Дубно Ровенской области.

По итогам второго раунда переговоров стороны договорились обменяться больными и ранеными пленными, а также молодыми солдатами в возрасте до 25 лет. Кроме того, Россия предложила вернуть Украине 6 тысяч тел погибших военных ВСУ. Два этапа обмена пленными состоялись 9 и 10 июня. Российская сторона заявила, что готова была передать Киеву и тела погибших военных, но Киев, как утверждается, пока отказывается их забирать.