Вторая группа российских военнопленных возвращена с подконтрольных Украине территорий в рамках договоренностей Москвы и Киева, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщило Минобороны России.

Как и в рамках первого раунда обмена, состоявшегося 9 июня, точное число освобожденных из плена бойцов не называется. В Минобороны отметили, что украинской стороне взамен было передано аналогичное число военнослужащих ВСУ.

Освобожденные из плена российские бойцы сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях.

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