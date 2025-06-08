Украина заберет тела погибших на следующей неделе, сообщил руководитель Главного разведывательного управления украинского Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, Киев ведет работу по возвращению своих граждан.

«Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану», — цитирует его ТСН.

По словам Буданова, Киев сейчас «испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена», но при этом соблюдает все договоренности, которые были заключены в Стамбуле.

«Кого, когда и как менять — не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы», — добавил он.

8 июня генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что передача тел погибших украинских военных может произойти на следующей неделе. Он напомнил, что Москва, следуя стамбульским договоренностям, уже доставила в район обмена 1212 останков бойцов ВСУ.

По словам Зорина, Россия готова вернуть более шести тысяч тел солдат ВСУ различными способами — автомобильным и железнодорожным транспортом — и выполнить все договоренности по обмену военнопленными.

Накануне глава российской группы на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок как прием тел, так и обмен пленными. Он сообщил, что Россия приступила к выполнению «гуманитарной акции» 6 июня. В район обмена на рефрижераторах была доставлена первая партия из 1 202 «замороженных солдат ВСУ», однако группа украинских переговорщиков «почему-то даже не прибыла на место обмена», добавил Мединский.