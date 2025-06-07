Представители российской переговорной группы во главе с помощником президента Владимиром Мединским заявили, что Украина сорвала договоренности о приеме тел погибших военных и обмене пленными, перенеся процесс на неопределенный срок. В Киеве утверждают, что действия России были односторонними и не согласованными. Подробности — в материале RTVI.

Мединский сообщил, что Россия приступила к выполнению «гуманитарной акции» 6 июня. В район обмена на рефрижераторах была доставлена первая партия из 1 202 «замороженных солдат ВСУ», однако группа украинских переговорщиков «почему-то даже не прибыла на место обмена».

«Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной. Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными. <…> Причины называются разные, и довольно странные», — написал Мединский в своем телеграм-канале.

Вслед за первой колонной с телами украинских военных к отправке готовятся еще три эшелона, в каждом по 1 200 тел, и один автомобильный эшелон с таким же числом погибших, сообщил первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин. Общее число тел погибших, который Москва готова передать Украине, превышает 6 тысяч, уточнил он.

Зорин также отметил, что Киеву передан список из 640 фамилий пленных, но украинская сторона, по его словам, «пока воздерживается» назначать дату обмена. Она «не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок», сообщил генерал.

Российская сторона после переговоров в Стамбуле выразила готовность решать гуманитарные вопросы «максимально оперативно» и по прибытии в Москву «незамедлительно» начала готовиться к передаче тел и обмену пленными, заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, представители России заранее передали свои предложения Украине и были готовы начать передачу тел военных ВСУ уже на этой неделе. Сотрудники российской контактной группы прибыли на украинско-белорусскую границу для согласования «технических вопросов на месте», сообщил Фомин.

«Вместе с тем, до настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено. Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам неизвестна», — сказал замминистра.

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас предположил, что Украина была не готова к обмену пленными и приему своих погибших военных, поскольку в Киеве «были уверены, что сорвали все мирные контакты своими безрассудными атаками».

Реакция Украины

В украинском Координационном штаб по вопросам обращения с военнопленными заявили, что комментарии российских переговорщиков «не соответствуют действительности и предварительным договоренностям».

В штабе утверждают, что списки на обмен пленными, которые передала Украина, сформированы «в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле». Речь идет о тяжелораненых, тяжелобольных и молодых бойцах, которых планируется обменять по формуле «всех на всех».

Россия, по версии украинского штаба, «передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу». Что касается тел военных, то дата их передачи не была согласована, говорится в заявлении.

«Вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса. <…> Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в согласованных рамках», — сообщается в телеграм-канале организации.

«Би-би-си» сообщила со ссылкой на представителя украинского Координационного штаба Петра Яценко, что обмен телами военных и пленных перенесен на следующую неделю. Позже этот фрагмент исчез из публикации.

Киев столкнулся с попытками «“переиграть“ договоренности постфактум», заявило украинское Минобороны. Ведомство обвинило российскую сторону в распространении «лживых заявлений» и создании «искусственных преград».

«Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было обсуждено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций», — подчеркивается в заявлении.

Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что в Москве видят заявления о якобы переносе процесса на следующую неделю, но ждет официальных уведомлений на этот счет.