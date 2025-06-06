Российские военные телеграм-каналы днем 6 июня заявили о якобы проведенном обмене телами погибших военных между Россией и Украиной. Договоренность об этом была достигнута на встрече делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня. Позже Z-каналы сообщили, что Киев отказался забирать трупы военных ВСУ. Украинская сторона утверждает, что обмен только готовится.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов около 14:00 сообщил, что в рамках первого этапа обмена украинской стороне было передано 503 тела военных ВСУ, а российской ― 42. Аналогичную информацию распространили телеграм-каналы «Рыбарь», WarGonzo Семена Пегова, «Военный осведомитель» и другие российские военные паблики.

Минобороны России не комментировало эти данные. Официальной информации от украинских властей на этот счет также не поступало.

Военкор Александр Коц в 16:00 сообщил со ссылкой на источник, «непосредственно участвующий» в процессе передачи тел, что данные о начале обмена не соответствуют действительности.

Рогов примерно в это же время написал, что Украина в последний момент и «без объяснения причин» якобы отказалась принимать тела своих солдат и офицеров, которые «уже были доставлены для передачи в Белоруссию».

«Сегодня представители РФ приехали на границу, привезли тела, но украинцы отказались их принимать без объяснения причин. Информация об обмене 42 на 503 оказалась фейком», — утверждает Mash.

Представитель парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев сообщил каналу, что процедура обмена отработана и Россия согласна провести его «в любую минуту».

По данным канала, тела военных ВСУ хранятся в специальных рефрижераторных ангарах в Ростове-на-Дону. Оттуда их в гробах и контейнерах перевезут 150 машинами на границу с Беларусью. В каждую фуру помещается по 20-40 тел погибших, пишет Mash.

Военкор Юрий Котенок предположил, что одной из причин предполагаемого «саботажа» обмена могла стать «огромная диспропорция» в количестве передаваемых сторонами тел.

«Киеву такое соотношение [503 на 42] не несет ничего хорошего. А поскольку на погибших украинских солдат и их родственников Киеву наплевать, было решено спасать имидж таким вот образом», — рассуждает он.

Военный волонтер Роман Алехин предположил, что украинские власти «страшит сумма, которую они должны будут выплатить» родственникам погибших военных.

«Причина банальна — тел погибших ВСУшников так много, что отсутствуют места для их хранения (морги и так забиты), нет сил для быстрой перегрузки, нет денег для выплаты компенсаций», — повторяет эту мысль телеграм-канал «МИГ России».

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что информация о начале обмена телами погибших военных не соответствует действительности.

«Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших. <…> Координационный штаб отмечает, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности, к обмену “всех на всех”», — говорится в сообщении.

О чем договорились Россия и Украина

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал после переговоров в Стамбуле, что Москва предложила Киеву в одностороннем порядке передать 6 тысяч «замороженных» тел бойцов ВСУ в качестве гуманитарного жеста. Руководитель украинской делегации Рустем Умеров говорил, что речь шла об обмене погибшими в формате «6 000 на 6 000».

В докладе президенту Владимиру Путину Мединский предположил, что у Киева могут быть тела российских военных для передачи Москве, но, «наверное, их намного, намного меньше».

Депутат Верховной Рады София Федина заявила, что тела военных ВСУ, подготовленных для обмена, — преимущественно погибшие в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что из 6 тысяч тел военных, которые должен получить Киев, опознаны якобы лишь 15%, поэтому «очень важно все проверить». Мединский, анонсируя передачу хранящихся в России останков украинских военных, говорил, что «всё, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они».

Издание «Страна.ua» после второго раунда переговоров обращало внимание, что возвращение «беспрецедентного» числа погибших означает для Украины необходимость выплатить их семьям 90 млрд гривен (17,2 млрд рублей).

«Для понимания масштаба — это почти 10% военного бюджета Украины на весь нынешний год. При том, что, как ранее сообщали депутаты, уже сейчас там образовался дефицит средств на армию в размере 200 млрд гривен», — отмечает издание.