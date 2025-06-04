Переговоры России и Украины, которые состоялись 2 июня в Стамбуле, начались с трехчасовой тет-а-тет встречи помощника российского президента Владимира Мединского и украинского министра обороны Рустема Умерова. Затем к ним присоединились все участники делегаций — рабочим языком был русский, рассказал Мединский на совещании Владимира Путина с кабинетом министров.

Глава российской делегации сообщил, что украинской стороне был передан меморандум урегулирования, основанный на базовых принципах, сформулированных Путиным в июне 2024 года. Документ состоит из двух частей: условия заключения долгосрочного мира и прекращения огня. По словам Мединского, Киев пообещал дать свои комментарии позднее. Умеров ранее отмечал, что Украина выделила на изучение меморандума неделю.

Москва также получила украинский меморандум. Мединский утверждает, что его содержание сводится к двум основным пунктам:

начать с 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня,

использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств.

Рустем Умеров по итогам переговоров 2 июня отмечал, что украинская сторона убеждена, что все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров. «Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров [России и Украины]», — пояснил он.

Мединский подчеркнул, что украинскую сторону уведомили о том, что Путин допускает встречу на уровне глав государств, но «необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты».

По словам помощника российского главы, гуманитарный вопрос находился на «обочине переговоров». В итоге удалось договориться о приоритетном обмене военнопленными, в первую очередь ранеными, тяжелобольными и возрастом до 25 лет. Мединский утверждает, что обменяны могут быть по 1200 человек с каждой стороны, что станет «самым большим обменом» военнопленными. Российская сторона готова начать этот процесс 7-9 июня.

Ранее, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 7 и 8 июня состоится обмен военнопленными. По его словам, российская сторона готова обменять 500 военных, но пока Украина не получила списки, передает издание «Суспільне Новини». После этого может состояться обмен телами, указывает украинский глава.

Также Мединский заявил, что стороны намерены создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче друг другу тяжелораненых военнопленных вне рамок общих обменов.

Кроме того, как отмечает глава российской делегации, страна «в одностороннем порядке» предложила передать Украине более 6 тыс. тел военнослужащих. Мединский подчеркнул, что российская сторона готова начать делать это в ближайшие дни.

«Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, — наверное, их намного, намного меньше, — но мы выразили готовность принять, если таковые будут», — добавил он.

По словам Мединского, Россией было предложено прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Это необходимо для того, чтобы безопасно собрать останки военнослужащих. Как указывает помощник российского президента, изначально Киев поддержал эту инициативу, но «буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности». Мединский отметил, что Москва готова к ней вернуться.

Мединский также поднял вопрос о детях, «якобы похищенных» с территории Украины. Он отчитался о списке из 399 фамилий, которые получила Россия. По его словам, с ним работает уполномоченный по правам ребенка.

«Но я отмечу, что в пропагандистских целях они ранее говорили о десятках и сотнях тысяч якобы вывезенных детей. Вот, на самом деле, 339, и надо еще разбираться, сколько из них находится, — они были спасены нашими солдатами, вывезены из-под обстрела, — сколько находится у нас, а сколько, как показывает практика, потом обнаруживается где-нибудь в Европе», — утверждает помощник российского главы.

Мединский заключил, что по всем гуманитарным акциям «налажен эффективный канал взаимодействия», но по остальным вопросам «мяч на их стороне».