Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок прием тел погибших военных ВСУ и обмен пленными. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, 6 июня российская сторона в соответствии со стамбульскими договоренностями приступила к передаче Украине тел погибших военных ВСУ и обмену пленными.

Киеву был передан первый список из 640 раненых и тяжелобольных пленных, а также солдат младше 25 лет, чтобы начать обмен. Кроме того, в район обмена было доставлено на рефрижераторах 1 212 тел украинских солдат, сообщил Мединский.

«Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной. Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные», — заявил Мединский.

Он призвал украинскую сторону «четко соблюдать график» и «немедленно приступить» к обмену. В соответствии с договоренностями на родину должны вернуться по 1 200 пленных с каждой стороны, уточнил Мединский. «Мы на месте. Мы в полной готовности к работе», — добавил он.

Россия «полностью готова» передать все тела погибших украинских военных и провести обмен пленными, подтвердил представитель российской переговорной группы, первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Александр Зорин.

По его словам, в первой колонне с телами бойцов ВСУ, которая уже прибыла в район обмена, находятся 1 212 тел.

«Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1 200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1 200 тел. Общая цифра составит более 6 000 человек», — сообщил Зорин.

Он добавил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена 7 июня и «пока воздерживается» назначать дату первого этапа обмена пленными.

6 июня российские военные-телеграм каналы сообщили о начале первого этапа передачи Киеву тел погибших военных ВСУ. Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов утверждал, Украина получила 503 тела военных, а Москва — 42 тела. Минобороны России не комментировало эти данные.

Позже Рогов заявил, что украинская сторона «в последний момент» и «без объяснения причин» отказалась принимать тела бойцов, хотя они уже были доставлены к месту передачи в Беларуси.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что подготовка к обмену телами погибших и пленными еще ведется. Информацию о начале процесса там назвали не соответствующей действительности.

Договоренность обменяться пленными и передать Киеву тела погибших военных ВСУ была достигнута на втором раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Мединский сообщал, что Россия предложила в одностороннем порядке передать 6 тысяч «замороженных» тел украинских бойцов в качестве гуманитарного жеста.

Он добавил, что Москва готова в свою очередь принять тела российских военных, если они имеются. В докладе президенту России Владимиру Путину Мединский предположил, что у Киева тел для передачи «намного, намного меньше».

«Страна.ua» назвала беспрецедентным число погибших военных, которых Россия планирует передать Украине. Издание подсчитало, что выплата компенсаций их семьям обойдется украинскому бюджету в 90 млрд гривен (17,2 млрд рублей).