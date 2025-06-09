Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольных Украине территорий в соответствии с договоренностями двух стран в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Точное число освобожденных из плена бойцов не называется, при этом в ведомстве отметили, что украинской стороне было передано аналогичное число солдат ВСУ.

В министерстве рассказали, что сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В скором времени они вернутся в Россию для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медицинских учреждениях.

Об обмене пленными также сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день», — написал он в телеграм-канале.

Соглашение об обмене пленными было достигнуто в Стамбуле 2 июня. Согласно договоренностям, в списки для обмена войдут не только военные младше 25 лет, но также тяжелобольные и тяжелораненые. Ожидается, что обмен пройдет по схеме «всех на всех».

Кроме того, Россия и Украина достигли договоренности об обмене телами погибших военных по схеме «6000 на 6000», сообщал глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров. В свою очередь, российский представитель, помощник президента Владимир Мединский, уточнял, что Москва готова передать Киеву 6 тысяч тел погибших военных в одностороннем порядке.

Обмен телами погибших военных анонсировался на 7-9 июня. Однако днем 7 июня Мединский заявил, что Украина неожиданно отложила и прием тел погибших, и обмен пленными без указания новых сроков. По его словам, Россия начала «гуманитарную акцию» еще 6 июня — к месту обмена на рефрижераторах доставили первую партию из 1 202 «замороженных солдат ВСУ». Однако, как отметил Мединский, украинская переговорная группа по неизвестным причинам не явилась на место проведения обмена.

8 июня генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что передача тел погибших украинских военных, вероятно, состоится на этой неделе. Он подчеркнул, что Россия, выполняя стамбульские договоренности, уже перевезла к месту обмена 1212 останков военнослужащих ВСУ.

В тот же день руководитель Главного разведывательного управления украинского Минобороны Кирилл Буданов также заявил, что Украина заберет тела погибших на этой неделе.