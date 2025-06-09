В ночь на понедельник, 9 июня, российские войска нанесли массированный удар по одной из баз тактической авиации ВСУ в районе города Дубно Ровенской области. Об этом отчиталось Минобороны, назвав обстрел частью ответа на атаки дронами российских аэродромов.

«Сегодня ночью <…> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе н.п. Дубно. <…> Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам», — сказано в сводке военного ведомства.

Кроме того, военные нанесли удар дальнобойным оружием и беспилотниками по предприятиям, производящим для ВСУ вооружения и боевую технику, цехам сборки ударных дронов и армейским складам.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал российский удар по аэродрому под Дубно «одним из крупнейших за последнее время». По его словам, ракетами и дронами был атакован «один из оперативных аэродромов».

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль написал в своем телеграм-канале о «мощном воздушном ударе» и «очень тяжелой ночи для Ровенщины».

В связи с российскими ударами по западу Украины Польша поднимала в воздух дежурные истребители и приводила в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. Об этом Оперативное командование ВС страны предупреждало в соцсети X.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил о готовящемся ответе на украинскую атаку 1 июня на российские аэродромы с помощью фур, груженных дронами. «Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Начало системной зачистки»: реакция военкоров

В Z-пабликах сообщают, что на аэродроме в Дубно могли быть уничтожены до пяти самолетов МиГ-29 и, возможно, один F-16. Об этом, в частности, написал канал «НгП раZVедка», ссылаясь на «лояльные источники в тылу противника». По их словам, там также загорелись цистерны с авиатопливом.

«Свыше 60 человек личного состава противник потерял убитыми и ранеными, среди них достаточно ценные кадры из персонала аэродрома», — утверждается в публикации.

Ее текст привел в своем канале Colonelcassad военный эксперт Борис Рожин, добавив от себя, что «утром там еще горело, так что накрыли хорошо».

«Температурная карта NASA подтверждает сильный пожар на аэродроме», — написал военный блогер Сергей Колясников в своем канале Zergulio.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что в район Ровно и Дубно прилетело «огромное количество “Гераней”, плюс крылатые ракеты и “Кинжалы”». Он уточнил, что атакованный аэродром несколько лет назад был восстановлен «под нужды ВСУ» и через него среди прочего проходили грузы с боеприпасами. Рядом, по словам военкора, находится крупная нефтебаза.

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный обратил внимание, что в районе Дубно, помимо аэродрома, находится «крупный таможенный пост, через который шла перевалка грузов военного назначения, прибывших из Польши». В самом городе работает предприятие, снабжающее ВСУ топливом.

Военкор Юрий Котенок пишет, что авиабаза использовалась ВСУ как логистический терминал, в том числе для переброски военных грузов из Европы.

Военный блогер Роман Донецкий утверждает, что над Ровненской и Волынской областями Украины «постоянно шли тренировки F-16», и предполагает, что российские силы «нащупали места базирования».

Канал «Военная хроника» указывает, что аэродром под Дубно «еще пару лет назад рассматривался как один из возможных пунктов размещения западной авиации, включая F-16». По мнению канала, удар по нему может быть только началом «системной зачистки инфраструктуры», которую Украина планирует задействовать под размещение западной авиации.

Писатель, радиоведущий и блогер Дмитрий Конаныхин отметил, что удару подвергся бывший советский военный аэродром «в глубоком тылу» на западе Украины, который «начали спешно восстанавливать в 2018 году».

В советское время на аэродроме базировался полк оперативно-тактической авиации, а в 2018 году в Дубно перебросили авиационную комендатуру, которая подготовила аэродром к началу боевых действий в 2022-м, рассказывает «Военный Осведомитель».