Водители фур, в которых находились украинские беспилотники для атак на российские военные аэродромы, не знали о содержимом груза, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Они ничего не знали. <…> Они просто делали свою работу», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина использовала в этой операции только оружие собственного производства и не применяла западную технику.

«Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы разделение было очень четким», — сказал глава государства.

ABC News со ссылкой на источник пишет, что беспилотники были спрятаны в «переносных домах», которые везли грузовики. Крышки модулей дистанционно открыли для проведения операции.

Водители фур с дронами, атаковавшими военные аэродромы, заявили, что не знали о содержимом грузов, и назвали в качестве владельца машины 37-летнего мужчину по имени Артем, писал телеграм-канал Baza. По их словам, заказчик поставил задачу отвезти каркасные дома в разные населенные пункты.

Позже МВД объявило в розыск одного из предполагаемых участников нападения уроженца Украины Артема Тимофеева. Агентство РИА Новости выяснило, что в Краматорске у него была зарегистрирована компания по транспортным перевозкам и торговле. Baza писала, что в декабре 2024 года Тимофеев приобрел несколько фур, с помощью которых были организованы атаки на аэродромы.

Атаки на аэродромы 1 июня

1 июня Украина совершила серию атак с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти российских регионах — в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Беспилотники запустили «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», заявило Минобороны. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дроны атаковали военную часть в поселке Средний, а сами БПЛА находились в фуре, ее заблокировали.

Согласно заявлению Минобороны, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены, тогда как в Мурманской и Иркутской областях беспилотникам удалось повредить несколько единиц авиатехники. Все возгорания, возникшие в результате атаки дронов, были устранены, а погибших среди военных и гражданского персонала нет, сообщили в ведомстве. Некоторые участники атаки на аэродромы задержаны, добавили в Минобороны.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что в результате атак 1 июня якобы был поврежден 41 российский самолет стратегической авиации. Телеграм-канал «Война с фейками» написал, что украинские официальные лица «значительно завысили эффект» от атаки. В Кремле, комментируя атаки БПЛА на аэродромы, призвали дождаться итогов следствия.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о намерении ответить на атаку 1 июня. В Кремле уточнили, что Москва ответит тогда и так, как посчитают целесообразным военные. 6 июня Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по объектам ВПК Украины «в ответ на террористические акты» Киева.

Трамп предположил, что атака ВСУ на российские аэродромы может подтолкнуть Путина к «очень серьезным ответным мерам», утверждал источник Axios. По его словам, американский лидер опасается, что произошедшее может затормозить его усилия по мирным переговорам.