Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о происшествиях на ж/д путях и аэродромах в России в выходные, предложил дождаться итогов следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн <…> Вы знаете, что идет следствие и было заявление Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание сообщения Министерства обороны России», — сказал представитель Кремля.

Вечером 31 мая на пассажирский поезд №86, который следовал из Климова в Москву, обрушился автомобильный мост. На момент ЧП в нем находились 388 пассажиров. В результате погибли семь человек, более 100 — пострадали. По информации на 3 июня, в больницах находятся 53 пострадавших, в том числе трое детей. Состояние шести оценивается как тяжелое, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что причиной ЧП стало «незаконное вмешательство» в деятельность транспорта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В области объявлен траур 2, 3 и 4 июня.

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1 июня Минобороны России сообщило, что аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атаке украинских FPV-дронов. Их запустили «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», говорится в заявлении. Как отчиталось ведомство, в Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, а в Иркутской и Мурманской областях из-за ударов БПЛА загорелись «нескольких единиц авиационной техники».

По данным Минобороны, все возгорания, возникшие в результате атаки украинских дронов, были устранены, а погибших среди военных и гражданского персонала нет. Некоторые участники атаки задержаны, добавили в ведомстве.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев позже обратился к тем, кто «переживает и ждет возмездия». По его словам, «переживать нужно», потому что это «свойство нормального человека».