Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился в своем телеграм-канале к тем, кто «переживает и ждет возмездия». По его словам, «переживать нужно», потому что это «свойство нормального человека».

«Возмездие неизбежно», — написал Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза привел два утверждения, о которых, по его словам, «следует помнить»:

Российская армия активно наступает и продолжит наступление. «Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — добавил Медведев. Переговоры России и Украины в Стамбуле «нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях», а для «скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти». «В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован», — указал Медведев.

2 июня Россия и Украина провели в Стамбуле второй раунд прямых переговоров, возобновившихся в мае после трехлетнего перерыва. Встреча делегаций продолжалась чуть более часа. Стороны обменялись проектами меморандумов об условиях достижения мира и прекращения огня, а также договорились провести самый крупномасштабный обмен с начала конфликта.

Вечером 2 июня в СМИ был опубликован полный текст российского меморандума об урегулировании конфликта. В нем предлагаются два варианта прекращения огня. В документе также есть положение о перемирии на два-три дня для сбора тел погибших в «серой зоне».

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил после переговоров, что представленный Москвой меморандум «совсем не ультиматум».

«Это предложение, которое по-настоящему позволит достигнуть долгосрочного мира. Или по меньшей мере прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — сказал он (цитата по RT).

1 июня Минобороны России сообщило, что аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атаке украинских FPV-дронов. Их запустили «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», говорится в заявлении. Как отчиталось ведомство, в Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, а в Иркутской и Мурманской областях из-за ударов БПЛА загорелись «нескольких единиц авиационной техники».

Все возгорания, возникшие в результате атаки украинских дронов, были устранены, а погибших среди военных и гражданского персонала нет, заявило Минобороны. Некоторые участники атаки задержаны, добавили в ведомстве.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дроны атаковали военную часть в поселке Средний, а сами БПЛА находились в фуре. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что произошедшее — «провал всех наших спецслужб».