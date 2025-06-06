Российские военные в ночь на 6 июня нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, сообщило Минобороны России. В сообщении ведомства говорится, что удар был нанесен «в ответ на террористические акты» Киева.

Согласно сводке Минобороны, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

Ведомство перечислило цели удара:

— конструкторские бюро,

— предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины,

— цеха сборки беспилотников,

— центры подготовки летного состава,

— склады вооружения и военной техники ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

С 31 мая российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам и предприятиям ВПК Украины, отчиталось Минобороны. Среди прочего поражены места хранения и запуска дронов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Как ранее сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаку Украины на российские аэродромы. Российский лидер в ходе разговора также заявил, что Киев, атакуя гражданские цели и военные аэродромы, пытался сорвать переговоры сторон, состоявшиеся 2 июня в Стамбуле, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Атаки на регионы России

31 мая в Брянской области пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву, потерпел крушение после взрыва на железнодорожных путях, в результате которого обрушился автомобильный мост. Состав врезался в разрушенные конструкции, а оставшиеся вагоны сошли с рельсов. В поезде находилось 388 пассажиров. По данным властей, погибли семь человек, более ста пострадали.

Через несколько часов после подрыва моста в Брянской области произошел аналогичный инцидент в соседней Курской области. В ночь на 1 июня в Железногорском районе был взорван мост на перегоне Остапово — Михайловский рудник. В момент взрыва по мосту проходил грузовой поезд.

Следственный комитет квалифицировал подрывы железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях как теракты, совершенные исполнителями, которые действовали по указанию Киева.

1 июня Украина совершила серию атак с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти российских регионах.

1 июня Минобороны России сообщило, что аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атаке украинских FPV-дронов. Их запустили «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», говорится в заявлении. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дроны атаковали военную часть в поселке Средний, а сами БПЛА находились в фуре.

Согласно данным Минобороны, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены, тогда как в Мурманской и Иркутской областях беспилотникам удалось повредить несколько единиц авиатехники. Все возгорания, возникшие в результате атаки дронов, были устранены, а погибших среди военных и гражданского персонала нет. Некоторые участники атаки задержаны, добавили в Минобороны.

В Кремле, комментируя подрывы железнодорожных мостов и атаки БПЛА на аэродромы, призвали дождаться итогов следствия.