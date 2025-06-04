Количество пострадавших при теракте в Брянской области увеличилось до 118, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По уточненной информации, на утро среды при теракте в Брянской области пострадали 125 человек, семеро из них погибли», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, среди пострадавших пять детей.

Вечером 31 мая произошло крушение поезда, который направлялся из Климова в Москву. По данным Следственного комитета, в 22:50 на участке железной дороги между станциями Выгоничи и Пильшино в Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки рухнувшей конструкции упали прямо на проходивший под мостом пассажирский поезд. В момент ЧП в нем находилось 388 пассажиров.

Трагедия привела к гибели семи человек, в том числе машиниста. По данным на 3 июня, в медицинских учреждениях оставались 53 человека, получивших травмы, среди них трое несовершеннолетних. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Утром 1 июня в Курской области случилось аналогичное ЧП: на 48-м км трассы Тросна — Калиновка из-за обрушения моста тепловоз сошел с железнодорожного полотна, что привело к травмам у машиниста и двух его помощников.

Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, которые произошли в период с 31 мая по 1 июня, как террористические акты (ст. 205 УК РФ). Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что исполнители терактов, подчинявшиеся командам из Киева, тщательно спланировали свои действия, чтобы нанести максимальный ущерб и причинить вред большому количеству людей.