Следственный комитет России квалифицировал подрывы железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, которые произошли в период с 31 мая по 1 июня, как террористические акты (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что исполнители терактов, подчинявшиеся командам из Киева, тщательно спланировали свои действия, чтобы нанести максимальный ущерб и причинить вред большому количеству людей.

По словам Петренко, атаки повлекли за собой гибель семи человек. Еще 113 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Представитель СК также рассказала, что на начальном этапе расследования были осуществлены необходимые процессуальные мероприятия. В частности, были изъяты фрагменты взрывных устройств, а также прочие улики, имеющие значение для дела. Помимо этого, были опрошены очевидцы происшествий, пострадавшие лица и работники компании «РЖД».

Вечером 31 мая произошло крушение поезда, направлявшегося из Климова в Москву. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом, в 22:50 на участке железной дороги между станциями Выгоничи и Пильшино в Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки рухнувшей конструкции упали прямо на проходивший под мостом пассажирский поезд. В момент ЧП в нем находилось 388 пассажиров.

Трагедия привела к гибели семи человек, в том числе машиниста, а число раненых превысило сотню. По данным на 3 июня, в медицинских учреждениях остаются 53 человека, получивших травмы, среди них трое несовершеннолетних. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

В РЖД принесли соболезнования родным и близким погибших и пообещали выплатить им по 2,2 млн рублей. Компания также взяла на себя обязательство обеспечить бесплатную медицинскую помощь и последующую реабилитацию всем, кто пострадал в результате инцидента. Лечение будет организовано в медицинских учреждениях, принадлежащих компании.

Родственники людей, которые погибли в результате трагедии, получат от региональных властей компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим, получившим серьезные травмы, будет выплачено 750 тысяч рублей. Тем, кто получил травмы средней или легкой степени тяжести, выплатят по 450 тысяч рублей. В регионе объявлен трехдневный траур.

Утром 1 июня в Курской области случилось аналогичное происшествие: на 48-м км трассы Тросна — Калиновка из-за обрушения моста тепловоз сошел с железнодорожного полотна, что привело к травмам у машиниста и двух его помощников.