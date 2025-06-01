Власти Брянской области выплатят семьям погибших при крушении поезда по 1,5 млн рублей, сообщил глава региона Александр Богомаз. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек, включая машиниста.

«Каждая семья, где погибший, получит 1,5 млн рублей. Тяжелые (пострадавшие — ред.) — 750 тыс., и средние и легкие — 450 тыс.», — сообщил Богомаз журналистам.

Также семьи погибших получат выплаты и от РЖД: в компании рассказали, что близкие жертв трагедии получат по 2,2 млн рублей.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, который ехал из Климова в Москву. В нем находились 388 человек.

По последним данным, семь человек погибли. Число пострадавших превысило 70 человек, включая нескольких детей, которых отвезли в Москву на лечение.

Похожий инцидент произошел утром 1 июня в Курской области, где тепловоз сошел с рельсов из-за обрушения моста, в результате чего пострадали машинист и два его помощника.

В СК сначала сообщили, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились из-за подрыва, но позднее эта информация была скорректирована. В новой версии записи уточняется, что в Брянской области «произошло обрушение конструкции», а в Курской — «железнодорожный состав упал с поврежденного моста». Оба случая квалифицированы как теракты.

При этом сам Богомаз заявлял, что в регионе был подрыв моста.

Глава Брянской области сообщил, что разрушенный мост восстановлению не подлежит: «Вначале нужно его обрушить и полностью разбирать. Будет строиться новый мост протяженностью 42 м, и опоры <…> 12-метровой ширины».

Также он рассказал, что 2,3 и 4 июня объявлены днями траура.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что рухнувший в регионе мост отремонтируют, предположительно, в течение четырех дней. Он отметил, что поврежденный тепловоз уже оттащили в сторону, а машиниста с помощниками могут представить к награде.

«Особые слова благодарности — поездной бригаде. После падения локомотива с моста, несмотря на травмы и шок, все люди действовали четко и слаженно. Двое помощников машиниста оказали помощь своему “командиру”, пострадавшему сильнее других. Уже переговорил с главой РЖД Олегом Белозёровым: он заверил, что людей представят к наградам», — добавил Хинштейн.