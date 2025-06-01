В Брянской области на участке Унеча — Жеча обнаружены повреждения пути, пострадавших нет, сообщает Московская железная дорога. РЕН ТВ и телеграм-канал Baza утверждают, что речь идет о подрыве.

«Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Никто не пострадал», — рассказали в МЖД.

В сообщении отмечается, что движение пригородных и пассажирских поездов на данном участке не осуществляется.

Аналогичное заявление сделал и глава Брянской области Александр Богомаз.

Baza пишет, что речь идет о подрыве: якобы на перегоне Унеча-Жеча «произошел взрыв»:«В это время там шел путеизмерительный поезд. Пострадавших нет, поезд повреждений не получил».

О подрыве на этом участке сообщает и РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Железнодорожные пути были подорваны в Брянской области. Инцидент произошел на перегоне Унеча — Жеча в 10:52 мск. <…> В это время шел путеизмерительный поезд, никто не пострадал, ж/д состав повреждений не получил. На место выехали оперативные службы», — уточняет телеканал.

Об этом также пишет и Mash: «Еще один подрыв — ж/д путей в Брянской области, на 6 километре перегона Унеча — Жеча. Все случилось в 10:52. Здесь проходил путеизмерительный поезд — состав не поврежден, пострадавших нет».

Ранее в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул в тот момент, когда под ним проходил пассажирский поезд «Климов — Москва», в котором находились 388 человек. В результате ЧП, как сообщил Богомаз, погибли семь человек. Еще 71 пострадал, из них 44 госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии.

В РЖД сообщили, что среди погибших в Брянской области — машинист поезда, а семьям погибших выплатят по 2,2 млн рублей.

UPD: Губернатор Брянской области сообщил, что 2, 3 и 4 июня в регионе объявлены днями траура в связи с крушением поезда в Выгоничском районе.

Вскоре после этого инцидента в Курской области рухнул мост, по которому двигался тепловоз с тремя пустыми вагонами. Находившийся в нем машинист и двое его помощников получили травмы разной степени тяжести. СК квалифицировал оба случая как теракты.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин получил доклады о произошедшем в Курской и Брянской областях.

«Президент в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях. Владимир Путин также переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым и выслушал доклады о принимаемых мерах», — говорится в сообщении.

Также свой доклад главе государства представил министр здравоохранения Михаил Мурашко.