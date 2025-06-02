Машинист Павел Мишин, погибший при крушении поезда в Брянской области, спас жизни сотни пассажиров. Как отметили в РЖД, его действия — пример «высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества».

Когда перед движущимся составом «внезапно» возник автомобильный путепровод, Мишин мгновенно применил экстренное торможение, сказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении.

В РЖД указывают, что машинист «пожертвовал собой». Некоторые из мер, которые он успел предпринять, позволили снизить скорость поезда к моменту столкновения, благодаря чему были сохранены жизни сотни пассажиров.

Перевозчик пообещал предоставить всю необходимую помощь и поддержку семье Павла Мишина. В частности, его дети будут получать специальные выплаты до совершеннолетия. Также компания поможет им в получении среднего профессионального или профессионального образования.

Жена Павла Мишина Екатерина рассказала «Комсомольской правде» («КП»), что узнала о произошедшем от «руководства мужа». Женщине сообщили, что ее спрут «затормозил вовремя и этим спас людей».

«Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас», — поделилась она.

Собеседница «КП» заявила, что работа машинистом была детской мечтой Мишина. По ее словам, он занимался этим делом «всю жизнь», его стаж составляет 13 лет.

«Очень горел этой профессией. Все дело в том, что у него дядька был машинистом. И ему все это нравилось. Поэтому муж сразу же пошел учиться на это дело. <…> Он постоянно учился. Он свою работу просто обожал. И тут такое», — отметила Екатерина Мишина.

Павлу Мишину было 34 года. «КП» пишет, что у него осталось две дочери, младшей из них шесть лет. По утверждению 360.ru, у супругов шестилетняя дочь и трехлетний сын.

Крушение поезда

Вечером 31 мая на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов — Москва, обрушился автомобильный мост. В результате инцидента погибли семь человек, включая машиниста и двух детей. Более 90 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

На момент происшествия в поезде находились 388 пассажиров, после аварии пострадавших доставили в больницы Брянской области и Москвы. В «Федеральной пассажирской компании» отметили, что несмотря на полученные травмы, поездная бригада работала «быстро и слаженно», сумев провести оперативную эвакуацию.

РЖД выплатит по 2,2 млн рублей семьям погибших. Власти региона также выплатят семьям погибших по 1,5 млн рублей, «тяжелые» пострадавшие получат по 750 тыс., «средние» и «легкие» — по 450 тыс. рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В области объявлен траур 2, 3 и 4 июня.