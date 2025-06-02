Погибший машинист поезда, на который обрушился подорванный в Брянской области мост, 34-летний Павел Мишин спас сотни людей благодаря быстрой реакции. Об этом рассказал kp.ru его жена Екатерина.

По словам женщины, к ней приехало «руководство мужа» и сообщило, что ее супруг «затормозил вовремя и этим спас людей».

«Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров. Но только не для нас», — заявила Екатерина, отметив, что в связи с произошедшим принимает успокоительные препараты.

У Мишина остались две дочери, младшей из них меньше шести лет.

Екатерина добавила, что последний раз видела своего мужа, когда он уходил на работу.

«Все было нормально, как всегда. Сказал — приеду, поедем отдыхать с детьми на природу отдохнуть. У него была примета. Он перед уходом целовал детей, целовал меня. Говорил — пока, скоро буду. Вчера [31 мая] он должен был приехать, но не приехал», — рассказала она.

Стаж работы Павла составлял 13 лет, уточнила собеседница kp.ru.

«Паша всю свою жизнь работал машинистом. Это была его детская мечта. Он книжки читал на эту тему. Очень горел этой профессией. <…> Он постоянно учился. Он свою работу просто обожал. И тут такое», — сказала Екатерина.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, который ехал из Климова в Москву. В нем находились 388 человек. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, 97 пострадали. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что упавший мост был подорван.