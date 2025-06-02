Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.

«По состоянию на утро понедельника, при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли», — сказал собеседник агентства.

На стационарном лечении в больницах находятся 64 пострадавших в Брянской области, в том числе четверо детей, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Состояние семи пострадавших, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое.

Три ребенка и 19 взрослых находятся в лечебных учреждениях Москвы, еще один ребенок и 41 взрослый — в больницах Брянска, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«Тридцати трем пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно», — уточнил собеседник агентства.

По информации представителя экстренных служб, среди пострадавших 20 жителей Московского региона — 18 из Москвы и двое из Московской области.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, который ехал из Климова в Москву. В нем находились 388 человек. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Причиной обрушения в РЖД назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Похожий инцидент произошел утром 1 июня в Курской области. Там тепловоз сошел с рельсов из-за обрушения моста, в результате чего пострадали машинист и два его помощника.

В Следственном комитете сначала сообщили, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились из-за подрыва, но позднее ведомство скорректировало эту информацию. В обновленной версии сообщения СК говорится, что в Брянской области «произошло обрушение конструкции», а в Курской — «железнодорожный состав упал с поврежденного моста».