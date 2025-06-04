Ущерб от трех терактов на объектах транспортной инфраструктуры в Курской и Брянской областях превысил 1 млрд рублей, все три атаки были спланированы украинскими спецслужбами. Об этом 4 июня заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства, которое тот проводил в формате видеоконференции.

По словам Бастрыкина, специалисты Следкома обнаружили на месте обрушения моста в Брянской области три места, где были заложены взрывные устройства общей мощностью 15 кг в тротиловом эквиваленте. Бомбы были начинены взрывчаткой иностранного производства и оснащены блоком управления ЛОР «украинского происхождения», добавил глава СКР.

Еще два взрывных устройства, которые не сработали, обнаружены в Брянской области на перегоне между станциями Унеча и Жеча два несработавших взрывных устройства, а из схрона в районе деревни Микишево изъяли 13 кг пластида и блоки управления украинского производства, сообщил Бастрыкин.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту подрыва двух мостов в Брянской области уголовные дела о терактах. По последним данным, число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд выросло до 118 человек.

Кроме того, глава Следкома рассказал президенту об «оперативных мероприятиях» по обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые были проведены в Брянской области с 20 по 25 мая.

Это первое официальное подтверждение информации о том, что в мае украинская ДРГ проникла на брянскую территорию. Об этом 21 мая сообщали некоторые телеграм-каналы: в их сообщениях говорилось, что семь или восемь диверсантов были обнаружены и блокированы в Выгоничском районе Брянской области.

Глава региона Александр Богомаз отрицал, что это произошло. По его словам, имеют место «вбросы фейков, которые осуществляются в том числе украинской стороной».

«В Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации. Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется», — писал брянский губернатор в своем телеграм-канале.

31 мая на перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву, потерпел крушение после взрыва на железнодорожных путях, в результате которого обрушился автомобильный мост. Состав врезался в разрушенные конструкции, а оставшиеся вагоны сошли с рельсов.

В поезде находилось 388 пассажиров. По данным властей, погибли семь человек. Богомаз сообщал, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. В регионе был объявлен траур с 2 по 4 июня.

Через несколько часов после подрыва моста в Брянской области произошел аналогичный инцидент в соседней Курской области. В ночь на 1 июня в Железногорском районе был взорван мост на перегоне Остапово — Михайловский рудник. В момент взрыва по мосту проходил грузовой поезд.

По словам временно исполняющего обязанности главы региона Александра Хинштейна, часть состава рухнула вниз на автомобильную дорогу, расположенную под мостом, а также началось возгорание тепловоза. Пострадали трое сотрудников поездной бригады; по словам врио губернатора, их жизни ничто не угрожает.