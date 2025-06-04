Шесть пострадавших от теракта в Брянской области, включая двух детей, находятся сейчас в московских больницах, выяснил RTVI. Состояние одного ребенка — четырехмесячного мальчика, тяжелое.

Госпитализированные дети, по данным RTVI, родственники. Оба ребенка получили многочисленные тяжелые травмы, включая переломы и ушибы.

Также среди госпитализированных двое мужчин — 33-х и 57-ми лет, они уроженцы Брянской и Тюменской областей, и две женщины из Брянска и Москвы 60-ти и 65 лет.

У большинства взрослых пострадавших при теракте — закрытые черепно-мозговые травмы и многочисленные ушибы. У одной из женщин — диагностирован оскольчатый перелом правой ключицы со смещением. Большинство взрослых госпитализировано в ГКБ N1 имени Пирогова.

Пассажирский поезд № 86 Климово — Москва потерпел крушение 31 мая в Брянской области после того, как в результате взрыва на железнодорожные пути обрушился автомобильный мост. Инцидент произошел на перегоне Пильшино-Выгоничи. Состав врезался в рухнувшие конструкции, а остальная часть вагонов сошли с рельсов.

В поезде на момент крушения было 388 пассажиров. Семь человек, по данным властей, погибли. Число пострадавших превысило 100 человек. На утро после крушения состава губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Со 2 по 4 июня в регионе был объявлен траур.

Буквально через несколько часов после подрыва моста в Брянской области, аналогичное ЧП произошло в соседней Курской области. В ночь на 1 июня мост там был подорван в Железногорском районе на перегоне Остапово — Михайловский рудник. В момент подрыва по мосту проходил грузовой состав. ВРИО губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в результате часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом, а также началось возгорание тепловоза. Пострадали трое сотрудников поездной бригады — по словам Хинштейна, их жизни ничто не угрожает.