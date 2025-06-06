Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 июня перехватили и уничтожили 174 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 регионами России, сообщило Минобороны. Кроме того, над акваторией Черного моря сбиты три украинских ракеты «Нептун-МД».

Беспилотники были уничтожены над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, а также над Москвой, Московской областью и Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на подлете к столице были сбиты десять дронов. Кроме того, ограничения вводились в аэропортах Внуково, Жуковском и Домодедово. Также работу приостанавливали аэропорты Саратова, Калуги и Самары.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что над регионом за ночь сбили 46 беспилотников самолетного типа, пострадавших нет.

Врио губернатора Евгений Первышов писал в телеграм-канале, что ВСУ атаковали дронами Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, пострадали три человека.