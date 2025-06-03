Все боеспособные российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 находятся в строю, выполняют боевые задачи и их «явно больше одного». Об этом пишет телеграм-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Так канал прокомментировал информацию о том, что в результате атаки украинских дронов 1 июня Россия якобы «потеряла последний уцелевший А-50 — ключевое звено в системе ПВО».

Как говорится в публикации, эту «паническую информацию» вбросил «фейковый канал», доверять которому «по меньшей мере опасно».

«На самом деле все боеспособные самолеты А-50, по данным источника Минобороны, находятся в строю и выполняют боевые задачи, их явно больше одного. Больше того, предприятия, входящие в ГК “Ростех”, продолжают их выпускать», — говорится в посте «Войны с фейками».

В сентябре 2023 года госкорпорация «Ростех» сообщила о передаче Воздушно-космическим силам (ВКС) России нового самолета-локатора А-50У и завершении работ по модернизации еще одного. Из релиза следовало, что обновленные А-50У применяются в зоне военной операции на Украине.

Канал «Война с фейками» также оспорил утверждение, что А-50 служит «ключевым звеном в системе ПВО». Этот самолет играет важную, но не ключевую роль, «правильнее было бы назвать А-50 первой линией оповещения», поясняется в публикации.

«В первую очередь они служат для дальнего обнаружения и целеуказания воздушных целей — это крылатые ракеты, вражеская авиация. Вместе с этим самолет работает в качестве разведчика, координирует нанесение ударов и мониторит обстановку на дальних подступах. <…> Основную же роль в ПВО играют наземные радиолокационные станции, с которыми А-50 при необходимости может обмениваться информацией», — пишет канал.

Последствия атак и обломки самолета на спутниковых снимках

Ранее газета The New York Times написала, что, по предварительным оценкам представителей американских и европейских служб безопасности, «до 20 российских стратегических самолетов могли быть уничтожены или серьезно повреждены» в результате воскресных атак с использованием фур, груженных дронами и направленных к военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях.

«По словам официальных лиц, потери России включают шесть дальних стратегических бомбардировщиков Ту-95 и четыре Ту-22М, а также боевые самолеты А-50, которые используются для обнаружения средств ПВО и управляемых ракет», — говорится в статье.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк ранее заявил, что в результате атак якобы был поврежден 41 российский самолет стратегической авиации, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Канал «Война с фейками» написал, что «украинцы в очередной раз значительно завысили эффект от своего террора в целях разгона паники в России». В российском Минобороны отчитались, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники, которое было ликвидировано.

Некоторые западные OSINT-аналитики, изучив свежие спутниковые снимки аэродрома «Северный» в Ивановской области, обнаружили обломки самолета рядом со стоянкой А-50, предположив, что по крайней мере один такой самолет был разрушен в результате атаки. Позднее западный обозреватель военных технологий показал в своем аккаунте Military Watch в соцсети X снимки похожих обломков на том же месте, сделанных еще весной.

«Я почти уверен, что это Ил-76МД, который разбился 12 марта 2024 года примерно в 2 км от авиабазы», — написал он.

«А-50 не так много»

В январе 2024 года Валерий Залужный, бывший тогда главкомом Вооруженных сил Украины, заявил об «уничтожении» над Азовским морем российских самолетов А-50 и Ил-22. Российские военкоры и военные блогеры тогда сообщали, что А-50 упал, а Ил-22 получил повреждения, но смог совершить посадку. Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука указывал, что «если информация подтвердится, это станет очередным черным днем для российских ВКС и ПВО», в том числе «из-за того, что А-50 не так много». Минобороны информацию не комментировало.

В июне 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что самолет А-50 над Азовским морем никто не сбивал, «тем более американцы», у которых «еще сбивалки не выросли». Так он прокомментировал высказывание представительницы Пентагона о том, что для поражения А-50 в январе Украина использовала американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.