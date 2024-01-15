Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января заявил об «уничтожении» российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией по этому поводу, и рекомендовал обратиться в Минобороны. Российское военное ведомство не комментировало информацию. Военкоры и военные блогеры заявили, что А-50 действительно упал, а Ил-22 получил повреждения, но смог совершить посадку в Анапе. Подробности — в материале RTVI.

Днем 15 января российский телеграм-канал Fighterbomber, который предположительно ведет бывший военный летчик, опубликовал фото самолета, на хвостовой части которого видны повреждения.

«Если сказать, что экипаж Ил-22 настоящие герои, это значит ничего не сказать», — говорится в посте.

Подробности о посадке воздушного судна автор не приводит, но выражает надежду, что историю летчиков «мы услышим от первого лица». Такую же фотографию самолета распространили и другие военные каналы. Военкор Юрий Котенок утверждает, что на снимке «хвост Ил-22, подбитого над Азовским морем и сумевшего совершить аварийную посадку в Анапе».

«Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — пишет он.

В аналогичном ключе высказался автор канала Aviahub: «Экипаж Ил-22 герои, вернуть машину домой и усадить ее с такими повреждениями — однозначно подвиг! Ждем награждение высшей государственной наградой командира экипажа».

«Есть упавший А-50, есть спасенный Ил-22. С такой героической историей, что фильмы можно снимать. Да, произошла трагедия, но самоотверженность, с которой экипаж боролся за свою машину, простите за цинизм, информационно бьет украинское кривляние наотмашь», ― пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Телеграм-канал «Записки ветерана» утверждает, что среди экипажа самолета (в посте называется Ил-18) есть раненые, а причиной повреждений якобы стал «дружественный огонь» российской ПВО. Телеграм-канал «Военный осведомитель» утверждает, что самолет получил повреждения якобы «после попадания зенитной ракеты над Азовским морем».

Военный блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio) предложил снять фильм о том, как «раненый пилот сажал разбитую машину, каких это стоило усилий». Блогер и аналитик Кирилл Федоров утверждает, что командир экипажа посадил самолет «в одиночку», и назвал его «молодым героем».

Такую же информацию приводит военный журналист Роман Сапоньков.

«Раненый дотянул до аэродрома и в одиночку посадил подбитую машину. Все аналоговое, без автопилотов и электронных систем. Чудо, не иначе», ― пишет он.

Военный эксперт Борис Рожин назвал заявления украинской стороны об «уничтожении» Ил-22 «заведомым фейком», поскольку «еще ночью было известно, что борт сел». Военкор Владимир Романов (телеграм-канал Romanov Лайт) утверждает, что Киев «к сбитию / подбитию бортов отношения не имеет».

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после появления фото с изображением предположительно Ил-22 признал, что самолет, «похоже, таки дотянул до Анапы».