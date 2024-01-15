У Кремля нет информации о том, что какие-либо российские самолеты были сбиты над Азовским морем украинскими военными. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, информации нет. Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Песков порекомендовал обращаться за комментариями по этому и другим вопросам, касающимся военной операции на Украине, в Минобороны. На момент публикации материала ведомство не комментировало информацию о сбитых самолетах.

Вечером 14 января украинские издания «РБК-Украина», «Суспильне» и «Громадське» со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет-разведчик А-50, а также повредили самолет Ил-22М.

В понедельник, 15 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные «уничтожили» российские А-50 и «воздушный пункт управления Ил-22».

Что пишут российские военные источники

Военный блогер Alex Parker Returns написал, что «А-50 действительно был сбит». В публикации утверждается, что «весь экипаж погиб». В телеграм-канале блогера Юрия Подоляки появился пост с текстом: «По А-50… К, сожалению, это правда».

Комментируя публикации украинских СМИ об уничтожении А-50, телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что произошла «трагедия», в результате которой якобы есть погибшие. «Трагедия она всегда трагедия. Особенно когда она такого масштаба», — говорится в посте.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что достоверной информации «по А-50» от российского Минобороны не поступало. В то же время Ил-22М, по его данным, «точно вернулся», есть пострадавшие. Блогер и аналитик Кирилл Федоров также утверждает, что «Ил — дома». «Тяжело, но вернул экипаж», — написал он. Канал «Операция Z: военкоры русской весны» передает, что самолет получил повреждения, после чего приземлился в Анапе.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России в качестве одной из возможных версий случившегося называет «дружественный огонь» российской ПВО. Аналогичное утверждение сделал Alex Parker Returns.

Как отмечает «Рыбарь», если факт потери А-50 подтвердится, «это станет очередным черным днем для российских ВКС и ПВО».

«Во-первых — из-за того, что А-50 не так много. А специалисты на них вообще штучные. При попадании по самолету такого типа экипаж спастись не сможет. Во-вторых — потому что не перехватили, не смогли, не увидели, не предотвратили», — объяснил блогер.

«Рыбарь» выразил надежду на то, что информация об уничтожении А-50 — «лишь очередной фейк».