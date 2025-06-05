МВД России объявило в розыск Артема Тимофеева, возможно, причастного к украинской атаке дронами на военные аэродромы в пяти регионах страны 1 июня. Карточка с его данными имеется в базе данных «Розыск» на сайте ведомства.

В карточке указано, что по национальности Тимофеев украинец, родился 8 декабря 1987 года в Житомире. Там сказано, что он разыскивается по статье УК, по какой именно, не уточняется.

Ориентировку на Тимофеева на следующий день после атак, 2 июня, опубликовала в своих соцсетях мэрия Усть-Кута Иркутской области, но пост вскоре удалили без объяснения причин.

В ориентировке говорилось, что Тимофеев разыскивается правоохранительными органами из-за возможной причастности к атаке беспилотниками на расположенный в регионе аэродром «Белая». В ней, судя по всему, содержались ошибки и неточности — было указано неверное отчество (Валерьевич вместо Игоревич, как в карточке МВД), неточная дата рождения, местом рождения был назван Донецк.

Что известно о Тимофееве

Ранее 5 июня РИА Новости написало со ссылкой на изученные им документы, что Тимофеев имел украинский бизнес — десять лет назад он зарегистрировал свою компанию по транспортным перевозкам и торговле в Краматорске.

В России водители фур с дронами, атаковавшими военные аэродромы, назвали в качестве владельца машины 37-летнего мужчину по имени Артем.

Телеграм-канал Mash писал, что за четыре дня до атаки Тимофеев якобы уехал с женой Екатериной в Казахстан. Канал ссылался на запись в телеграм-канале Екатерины, где она сообщала об отъезде в Астану.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о том, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь в поимке подозреваемого.

«Это скорее вопрос для наших специальных служб, которые ведут расследование произошедшего. Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться», — сказал представитель Кремля, чей ответ опубликовал телеграм-канал радио «Маяк».

Российские каналы, изучившие паблики Тимофеева, выяснили, что он был сторонником Евромайдана и продолжал общаться с украинскими музыкантами, уже находясь в России. По данным «Осторожно, новости», мужчина долгое время жил в Киеве, потом переехал в Челябинскую область. В октябре 2024 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Миассе, планируя заниматься грузоперевозками.

По информации Mash, Тимофеев получил российский паспорт в Ростовской области. В 2021 году он, предположительно, работал в ООО «АРС Групп», выпускающем электротехническое оборудование и имеющем производство в том числе на Урале.

Baza сообщала, что в декабре 2024 года Тимофеев приобрел несколько фур, с помощью которых были организованы атаки на военные аэродромы 1 июня.

Атака дронов 1 июня

Согласно заявлению Минобороны России, 1 июня украинские власти совершили террористические атаки с применением FPV-дронов на военных аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, в первых двух регионах произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, в трех остальных все атаки были отражены.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил 2 июня, что в результате атак якобы был поврежден 41 российский самолет стратегической авиации, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Телеграм-канал «Война с фейками» написал, что украинские официальные лица «значительно завысили эффект» от атаки 1 июня.

Дмитрий Песков подтвердил 5 июня, что президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом накануне действительно сказал, что Москва ответит на атаку Украины на российские аэродромы. По словам кремлевского представителя, это будет тогда и так, как посчитают целесообразным военные.

Ранее Трамп по итогам телефонной беседы сообщил, что «Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы».