Около 50-60 тысяч российских граждан добровольно приходят на службу в зоне спецоперации ежемесячно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской организации «Деловая Россия», передает «Интерфакс».

«Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут», — сказал он.

В ходе встречи глава государства также поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие российской экономики. По его словам, бизнес сыграл ключевую роль в обеспечении устойчивости в условиях внешнего давления.

«В огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда экономика России демонстрирует устойчивость, развивается», — отметил Путин.

В конце декабря 2024 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Приволжский федеральный округ сообщил, что с начала 2024 года контракты с Минобороны для прохождения воинской службы заключили почти 440 000 человек. Он отметил, что это результат работы всех регионов страны, и поблагодарил власти субъектов за проведенную работу.

В январе на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками Медведев заявил, что в 2024 году в России более 1000 человек поступали ежедневно на военную службу по контракту.

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 000 человек. Кроме того, более 40 000 наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — уточнял он.

Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. В конце октября Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, доложил президенту о завершении частичной мобилизации. По словам министра, за время мобилизационных мероприятий призвали 300 тыс. человек. Дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется, заверил тогда Шойгу.

Указа о завершении мобилизации президент России не подписывал. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что в этом вопросе поставлена точка. В Кремле не раз отмечали, что потребности в мобилизации в России нет и в вооруженные силы продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.

В середине декабря 2023 года Путин оценил число российских военных в зоне «военной спецоперации»* на Украине в 617 000 человек. В июне 2024 года он сообщил, что речь идет о 700 000 военнослужащих.