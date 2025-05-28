С начала 2025 года в российские воинские части прибыли почти 175 тысяч военнослужащих по контракту, еще 14 тысяч человек отправились в добровольческие подразделения. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил.

«В то же время очевидно, что у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе, и это показывает реальное положение дел», — сказал он.

Медведев также напомнил, что в середине мая президент России Владимир Путин сообщил о том, что ежемесячно на службу в зоне проведения военной операции добровольно приходят около 50-60 тысяч российских граждан. Зампред Совбеза призвал закрепить эту тенденцию и продолжить дальше работать над комплектованием Вооруженных сил по контракту.

В конце декабря 2024 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Приволжский федеральный округ сообщил, что с начала 2024 года контракты с Минобороны для прохождения воинской службы заключили почти 440 000 человек. Он отметил, что это результат работы всех регионов страны, и поблагодарил власти субъектов за проведенную работу.

В январе на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками Медведев заявил, что в 2024 году в России более 1000 человек поступали ежедневно на военную службу по контракту.

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 000 человек. Кроме того, более 40 000 наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — уточнял он.

В середине декабря 2023 года Путин оценил число российских военных в зоне военной спецоперации на Украине в 617 000 человек. В июне 2024 года он сообщил, что речь идет о 700 000 военнослужащих.

Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. В конце октября Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, доложил президенту о завершении частичной мобилизации. По словам министра, за время мобилизационных мероприятий призвали 300 тыс. человек. Дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется, заверил тогда Шойгу.

Указа о завершении мобилизации президент России не подписывал. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что в этом вопросе поставлена точка. В Кремле не раз отмечали, что потребности в мобилизации в России нет и в вооруженные силы продолжается успешный набор добровольцев на контрактной основе.