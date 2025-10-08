Проведение военной операции России на Украине может быть завершено в осенне-зимний сезон 2026 года. Соответствующий прогноз военный эксперт Анатолий Матвийчук изложил в интервью «Ленте.ру».

По оценкам эксперта, продолжительность специальной военной операции зависит, в том числе, от активности и ресурсов западных государств, оказывающих поддержку Киеву.



«Наши наступательные действия демонстрируют, что фронт последовательно смещается в сторону сокращения подконтрольной Украине территории. Сроки этого процесса предсказать сложно они определятся объемом помощи, которую Запад сможет предоставить Украине», — подчеркнул Матвийчук.

Эксперт высказал предположение, что «в осенне-зимний период 2026 года должны будут полностью захватить инициативу на фронте и завершить СВО капитуляцией Украины».

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что удары по объектам электроэнергии на Украине могут привести к коллапсу страны. По его словам, там «все держится на электричестве».

По словам эксперта, удары по железнодорожной инфраструктуре и логистическим маршрутам, задействованным для транспортировки вооружений и войск, являются второй по важности задачей. Глазунов подчеркнул, что выбор конкретных целей определяется оперативными задачами, которые формулируются президентом России Владимиром Путиным.

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил о планируемых ответных мерах на обстрелы Запорожской АЭС со стороны (Вооруженных сил Украины) ВСУ. Как отмечают специалисты, в результате этих атак повреждены 80% высоковольтных линий электропередач, обеспечивающих работу станции, что создает серьезную угрозу ее безопасной эксплуатации.

Парламентарий пояснил, что Вооруженных сил России целенаправленно поражают критически важные объекты военной инфраструктуры Украины, включая учебно-тренировочные центры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также логистические маршруты и транспортируемые грузы

Такая тактика, по словам Картаполова, направлена на системное сокращение объемов вооружений и материально-технического обеспечения ВСУ.