Супруга президента США Меланья Трамп сообщила о получении ответа от российского лидера Владимира Путина на свое обращение, касающееся защиты детей из Украины. Выступая в Белом доме, первая леди Соединенных Штатов отметила, что у нее есть «открытый канал коммуникации» с президентом России по этому вопросу.

Трамп добавила, что Путин направил ей письменный ответ, в котором выразил готовность к личному взаимодействию по вопросу украинских детей, находящихся в России.

«У президента Путина и меня существует открытый канал связи по вопросам защиты этих детей», — заявила она.

Жена президента США уточнила, что «на протяжении последних трех месяцев стороны провели несколько неформальных встреч и телефонных переговоров — все в духе доброй воли».

Она также выразила оптимизм относительно мирного урегулирования российско-украинского конфликта: «Я надеюсь, что мир наступит скоро — он может начаться с наших детей».

Согласно информации Reuters, 15 августа в ходе встречи в Анкоридже президент США Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей жены Меланьи Трамп. Как сообщало агентство, полное содержание послания первой леди не подлежало огласке, однако в нем затрагивалась тема тяжелого положения детей на Украине.

В своем обращении к Владимиру Путину Меланья Трамп подчеркнула, что каждый ребенок мечтает о «любви, возможностях и безопасности». Она отметила, что ответственность мировых лидеров за защиту детей «выходит за рамки комфорта ограниченного числа людей».

В заключительной части письма содержится призыв: «Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите самому человечеству». Первая леди выразила уверенность, что российский президент способен реализовать эту идею «одним росчерком пера», и указала, что «настало время» для таких действий.

Спустя пять дней, 19 августа, телеканал NBC сообщил, что письмо первой леди США о детях и мире, переданное президенту Путину во время российско-американского саммита на Аляске, получило от него положительную реакцию.

Обращение Меланьи Трамп получило отклик в украинских официальных кругах. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил ей благодарность, заявив, что «возвращение украинских детей, похищенных Россией, должно быть ключевым условием любого мирного соглашения».

В ходе июньских переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список, содержащий 339 имен детей, предназначенных для возвращения. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, каждая позиция в этом перечне будет подвергнута индивидуальной проверке.

Позднее помощник президента отмечал, что в списке «нет ни одного похищенного ребенка». Он также уточнял, что большинство упомянутых в перечне детей никогда не находились на территории России, а около 50 человек, включенных в список, являются совершеннолетними, что указывает на ошибки в составлении документа.

Эти заявления представляют собой прямой ответ на обвинения украинской стороны. Ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук говорила о «депортации» Россией тысяч несовершеннолетних.

Кремль последовательно отвергает эту терминологию, настаивая на определении «эвакуация». Российская сторона утверждает, что все перемещения детей осуществлялись в целях их безопасности, а случаи принудительного разлучения с семьями отсутствуют.