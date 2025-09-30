Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недостоверности списка из 339 детей, переданного украинской стороной для возвращения в ходе июньских переговоров в Стамбуле. По его словам, которые приводит РИА Новости, проверка этого перечня показала, что большая часть указанных в нем людей являются совершеннолетними.

«Это же серьезный вопрос. После долгих настойчивых уговоров украинцы передали список из 339 детей. Из них большая часть оказалась не детьми, а взрослыми и никаким образом не относящихся к нахождению на территории России. Большая часть оказалась не в России, а в Европе», — отметил он по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

В связи с этим глава российского внешнеполитического ведомства предложил «по-честному» решать гуманитарные вопросы.

Позиция Лаврова является развитием официальной линии России, которая ранее уже озвучивалась. Москва последовательно настаивает на том, что речь идет исключительно о спасении и эвакуации детей из опасных зон активных боевых действий.

В частности, помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, получая список в начале июня, отмечал, что в нем «нет ни одного похищенного ребенка». Он также говорил, что большинство детей из списка никогда не находились в России, а еще 50 человек оказались совершеннолетними и были в него включены ошибочно.

«На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем», — пояснял помощник президента.

Эти заявления являются прямым ответом на обвинения со стороны Украины. Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук ранее заявляла о «депортации» Россией тысяч детей. Кремль категорически отвергает этот термин, настаивая на понятии «эвакуация», и утверждает, что случаи насильственного разлучения с семьями отсутствуют.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной «депортации» 11 тысяч украинских детей. Российская сторона назвала это решение «ничтожным», ссылаясь на непризнание юрисдикции МУС.

В свою очередь Путин утверждает, что вывоз детей осуществлялся легально с единственной целью — спасения их жизни и здоровья.

«Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — сказал он в июне 2023 года на встрече с членами африканской делегации в Петербурге.

Мария Львова-Белова со своей стороны отмечала, что предоставление детям российских паспортов не отменяет их украинского гражданства. Она также высказывала сомнения в том, что получение несовершеннолетними украинцами нового гражданства может стереть их национальную идентичность.