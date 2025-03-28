В Россию вернулись пожилая женщина и мужчина с супругой, ранее находившиеся на Украине. На украинско-белорусской границе представители Москвы и Киева помогли родственникам воссоединиться с семьями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Пожилая женщина, гражданка России, едет из Сум к сыну в Смоленскую область; Мужчина с супругой, нуждался в медицинской помощи, но был отрезан от родных под Киевом, а теперь возвращается к отцу в Нижегородскую область», — рассказала омбудсмен.

Москалькова уточнила, что в 2022 году, когда началась военная операция, мужчина с супругой гостили у родственников в Киевской области. По словам омбудсмена, у мужчины истек срок действия и российского, и заграничного паспорта.

«Ситуация осложнялась тем, что в 2024 году прогрессирующее заболевание печени привело к состоянию, при котором требуется регулярная очистка крови и срочная операция. На Украине гражданина России никто лечить не собирался», — уточнила Москалькова.

На Украину, в свою очередь, вернулись мать с ребенком, которые направятся к главе семьи в Харьковскую область, и девятилетний мальчик, приехавший в Россию к дедушке и бабушке незадолго до начала СВО.

Кроме того, при посредничестве Катара состоялась передача России 17-летнего подростка, который еще в 2014 году приехал на Украину к родственникам и с тех пор не мог оттуда вернуться «по разным причинам», заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Мать молодого человека умерла, а сам он захотел поселиться на российской территории с бабушкой.

Накануне, 27 марта, в дипломатической миссии Катара состоялась церемония воссоединения пятерых детей с их украинскими родственниками. В общей сложности за время, пока продолжается процесс воссоединения россиян и украинцев с близкими, в Россию был возвращен 21 ребенок из 14 семей, а на Украину и в третьи страны — 100 детей из 80 семей.