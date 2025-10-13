Президент США Дональд Трамп заявил, что, если украинский конфликт не будет урегулирован, то Вашингтон может передать Киеву ракеты Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами на борту своего самолета.

«Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — отметил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел телефонный разговор американским коллегой, ставший вторым за два дня. По словам украинского лидера, он обсудил с главой Белого дома возможные поставки Tomahawk Киеву и усиление украинской ПВО. Были ли по итогам беседы приняты какие-либо решения по этим вопросам, украинский лидер не уточнил.

Tomahawk представляет собой многоцелевые ракеты, которые предназначены для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Их дальность — до 2,5 тыс. км. Ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, но аппараты с ядерной боевой частью сняли с эксплуатации в рамках мер по ядерному разоружению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что тема возможных поставок Украине крылатых ракет Tomahawk вызывает у Москву серьезную обеспокоенность.

По его словам, сейчас «очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность».

В конце сентября Зеленский заявил в интервью Axios, что Трампа предоставить Украине новую систему вооружения, которая, по его утверждению, «заставит» президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. О каком именно оружии идет речь, он не уточнил. По данным The Telegraph, это Tomahawk.