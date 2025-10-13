Поставка Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк») может «кончиться плохо для всех», прежде всего — для президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он сослался на слова Трампа, заявившего, что он может поставить Киеву ракеты Tomahawk, если не удастся добиться урегулирования российско-украинского конфликта. Глава Белого дома предположил, что президент России Владимир Путин пойдет на урегулирование, а в противном случае «для него это плохо кончится».

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для „него это плохо кончится“. Угрожает в сто первый раз, короче. Если „бизнес-миротворец“ про „Томагавки“, то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, «отличить ядерное исполнение „Томагавков“ от обычного в полете невозможно». В случае появления этих ракет у Киева их пуск будут осуществлять США, а не Украина, рассуждает Медведев.

«Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — говорится в посте.

Медведев выразил надежду на то, что высказывание американского президента — «очередная пустая угроза».

Комментируя пост зампреда Совбеза, в Кремле назвали «очевидным фактом», что обращение с «такими сложными ракетами так или иначе потребует участие в процессе американских специалистов».

«Здесь любой мало-мальски эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее он заявил, что тема возможных поставок Украине «Томагавков» вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru расценил заявление Трампа о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk как шантаж.

«Что это за разговор? С нашим президентом нельзя так разговаривать. Это не диалог лидеров государств, это обыкновенный шантаж. На него, на мой взгляд, поддаваться не надо ни в коем случае, потому что один раз поддашься и Трамп так и будет шантажировать дальше», — сказал депутат.

Вопрос поставок ракет Tomahawk обсуждался во время телефонных разговоров между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 11 и 12 октября. О каких-либо принятых договоренностях на этот счет стороны не сообщали. Сам Трамп в начале октября заявил, что «почти принял решение» по Tomahawk.

Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по Москве ракетами Tomahawk «понтажом». «Понт здесь присутствует», — пояснил президент.

До этого Путин заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk могут разрушить отношения России и США. По его словам, это будет означать «абсолютно новый, качественно новый этап эскалации». На угрозы Украины ударить «Томагавками» по российской территории Москва ответит усилением системы ПВО, говорил Путин. Президент выразил уверенность в том, что появление этих ракет у Киева не повлияет на ход боевых действий, а российские военные в случае атак будут сбивать их.