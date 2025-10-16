Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в четверг, 16 октября, сообщает Axios со ссылкой на источник.

По данным портала, темой беседы глав государств станет российско-украинский военный конфликт.

Обновление. Трамп подтвердил в соцсети Truth Social, что разговаривает с Путиным. По его словам, разговор будет «продолжительным». «Я сообщу о его содержании, как и президент Путин, по его завершении. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу!» — написал Трамп.

Axios отмечает, что разговор Путина и Трампа состоится за день до встречи американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Кремль пока не комментировал информацию Axios. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вечером 16 октября у Путина «возможен» международный телефонный разговор, но не уточнил, с кем именно.

13 октября Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в пятницу. Основными темами переговоров он назвал ПВО, «дальнобойные возможности» и усиление давления на Россию. В США уже отправилась украинская делегация, в которую вошли премьер-министр Юлия Свириденко, глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Как пишет Axios, Трамп и Зеленский обсудят в Белом доме возможность передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») дальностью до 2,5 тыс. км.

11 и 12 октября американский и украинский президенты провели два телефонных разговора. По словам Зеленского, стороны обсуждали вопрос поставок ракет Tomahawk. Он также утверждал, что в случае получения этих ракет украинские военные будут наносить удары только по военным целям.

Сам Трамп заявлял, что «почти принял решение» по передаче «Томагавков» и допускал, что США могут поставить их Киеву, если конфликт не будет урегулирован. Он также не исключал, что будет обсуждать этот вопрос с Путиным.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявления американского президента предположил, что поставки Tomahawk могут «кончиться плохо для всех», и «прежде всего для самого Трампа». По его словам, отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно, тогда как пуск будут осуществлять США, а не Украина.

В Кремле отмечали, что тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность. Путин говорил, что передача этих ракет Киеву может разрушить отношения России и США. Он выразил уверенность в том, что появление Tomahawk у ВСУ не повлияет на ход боевых действий, а российские военные в случае атак будут сбивать их. На угрозы Украины ударить «Томагавками» по территории России Москва ответит усилением системы ПВО, заявил Путин.

