США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по энергетическим объектам в глубине России, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на американских и украинских чиновников.

По словам источников газеты, Вашингтон предоставил Украине данные разведки, которые позволили Киеву нанести удары в том числе по «нефтеперерабатывающим заводам далеко за пределами линии фронта».

Украина выбирала цели для нанесения дальних ударов, а Вашингтон предоставлял разведданные об уязвимости этих объектов, заявил FT неназванный американский чиновник. Разведка США помогала Киеву рассчитать маршрут, высоту, время и тактику ударов, что позволяло украинским беспилотникам уклоняться от ПВО, утверждают источники издания.

Три собеседника газеты, знакомые с операцией, заявили, что Вашингтон принимал непосредственное участие во всех этапах планирования. По словам других осведомленных источников, США обозначали для Украины «приоритетные цели» на территории России.

Собеседники FT назвали сотрудничество Киева с США в нанесении ударов «скоординированными усилиями», направленными на ослабление российской экономики и принуждение президента страны Владимира Путина к переговорам.

Поддержка со стороны Вашингтона, о которой ранее не сообщалось, усилилась с середины лета и сыграла решающую роль в проведении украинских атак, говорится в публикации. FT считает обмен разведданными «последним признаком» того, что президент США Трамп «усилил свою поддержку Украины на фоне роста его недовольства Россией».

Вашингтон давно делится разведданными с Украиной, помогая ей атаковать объекты на утраченных территориях, а также предупреждая о готовящихся авиаударах и атаках беспилотников. Однако прямой причастности к ударам по российским энергетическим объектам США не признавали.

Вашингтон долго проявлял осторожность в отношении действий, которые могли бы привести к эскалации и более прямому конфликту с Москвой, отмечает FT. Изменения произошли после июльского телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам источников FT, американский лидер тогда спросил, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит ей оружие дальнего радиуса действия.

Тем самым Трамп якобы дал понять, что поддерживает стратегию, нацеленную на принуждение России к мирным переговорам, утверждали собеседники издания. В Белом доме позже пояснили, что Трамп «просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства».

Вскоре после этой беседы Киев начал получать американские разведданные «с новым уровнем детализации», утверждают четыре источника FT. Эта информация позволила Украине наметить маршруты направления ударов и составить карту точек ПВО.

Источники FT утверждают, что одним из факторов, повлиявших на поддержку Трампом ударов вглубь России, стало отсутствие ощутимого прогресса по Украине после встречи российского и американского лидеров на Аляске в середине августа.

В начале октября газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов ракетами большой дальности по объектам энергетики в глубине России. По словам источников издания, США также рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk («Томагавк»), Barracuda («Барракуда») и другого дальнобойного оружия наземного и воздушного базирования.

В Кремле, комментируя эти сообщения, заявили, что США передают Украине разведданные «в постоянном режиме, в режиме онлайн», и это «не новация». Тема возможных поставок Украине ракет «Томагавк» дальностью до 2,5 тыс. км вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность», но изменить положение дел на фронтах они не смогут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский сообщил 9 октября, что Украина сотрудничает с разведкой США «прежде всего для того, чтобы защищаться». Он также отметил, что без американских разведданных западные системы ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T имеют ограниченные возможности.