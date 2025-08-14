В ночь на 14 августа Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате падения обломков БПЛА на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Бочаров.

Это не первая атака дронов на НПЗ в Волгограде. В феврале 2024 года в результате падения сбитого БПЛА на заводе возник пожар, жертв не было. В марте, по данным Mash, после падения обломков беспилотников рядом с НПЗ загорелась трава. В Волгограде расположен НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн т.

Жители Волгоградской области в ночь на 14 августа сообщили о взрывах и работе ПВО, пишет телеграм-канал Shot.

«Взрывы начали раздаваться после 2:30, особенно громко было в Красноармейском районе. Всего было слышно минимум 5-7 громких хлопков, после падения обломков одного из сбитых дронов в одном из районов началось возгорание с задымлением», — говорится в публикации.

Baza со ссылкой на жителей пишет, что звуки пролета дронов и несколько взрывов были слышны в Красноармейском районе Волгограда. В одном из районов города был замечен дым.

Минобороны России отчиталось о перехвате девяти беспилотников над Волгоградской областью с 20:00 мск 13 августа по 07:00 14 августа. Всего, согласно сводке ведомства, за этот период силы ПВО сбили 44 БПЛА над российскими регионами.

В 23:14 мск 14 августа Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгоград. Их сняли спустя около пяти часов.

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников и прошлой ночью. Бочаров сообщил, что обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде, жильцов эвакуировали. Позднее им разрешили вернуться в квартиры. Телеграм-канал «Волгоград» писал об «опасности прилета» на НПЗ в Волгограде, однако власти не сообщали о каком-либо ущербе для предприятия в результате атаки.

Украина усилила атаки на российские НПЗ

С начала августа произошло уже несколько атак БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы. 2 августа дроны пытались атаковать НПЗ в Рязани и Новокуйбышевске Самарской области. В первом случае обломки беспилотника попали на территорию предприятия, во втором о последствиях не сообщалось.

7 августа в результате падения обломков БПЛА на НПЗ а поселке Афипский Краснодарского края загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности, возгорание локализовали на площади 250 кв. м.

13 августа обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В результате загорелся автомобиль «Газель», возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

Вечером 12 августа украинские войска атаковали топливный объект в Унечском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Произошло возгорание, пожар был потушен, один из спасателей пострадал.

Богомаз не уточнял, связан ли объект с нефтепроводом «Дружба», инфраструктура которого есть в Унечском районе — в селе Высоком расположена линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча». Оттуда «Дружба» идет в Беларусь и разветвляется на север и юг. Одна из веток идет в Венгрию через Украину.

Венгерские власти осудили украинскую атаку по «критически важному распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области», сообщил 14 августа глава МИД страны Петер Сийярто.

«Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — говорится в заявлении.

Будапешт призвал Киев прекратить подобные атаки.