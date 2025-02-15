В ночь на 15 февраля над российскими регионами сбили 40 беспилотников, сообщает Минобороны России. Дроны атаковали Волгоградскую, Калужскую, Ростовскую и Саратовскую области.

Ростовская область

По данным телеграм-канала Shot, атака началась с Ростова-на-Дону. Около 1:15 мск в районе микрорайона Западный погремело от трех до пяти взрывов. Обломками БПЛА в Железнодорожном районе пробило кровлю частного дома, пишет Shot. О громких звуках также сообщили жители города Батайск, отмечает телеграм-канал.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что средства ПВО уничтожили дроны в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах. Позднее он подтвердил, что в Железнодорожном районе пробита кровля частного дома, никто не пострадал. На месте работают специалисты, в том числе обеспечивающие безопасность жителей пострадавшего и соседних домов.

Волгоградская область

По данным Минобороны, над Ростовской областью были уничтожены девять беспилотников, над Волгоградской — 17.

В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу жилого дома, пострадал один человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, обломки также упали на территорию промышленного предприятия, возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

По информации Shot, БПЛА летели в сторону НПЗ в Красноармейском районе. Очевидцы рассказали каналу, что в городе прогремело более 15 взрывов — они не прекращались около 45 минут. В 4:14 Shot писал, что громкие звуки еще звучат.

Позднее администрация Волгоградской области сообщила, что на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек, врачи оказывают ему необходимую помощь. Специалисты продолжают устранять последствия падения обломков БПЛА.

Мэр Волгограда Владимир Марченко в разговоре с РИА Новости заявил, что дом, на крышу которого упал дрон, серьезных повреждений не получил.

«Окна поменять, со всеми жильцами на связи в администрации. Антенна на том доме [14-этажке], ничего серьезного. Как закончатся все действия [обследование] быстренько все сделаем», — сказал он.

Калужская область

Глава Калужской области Владислав Шапша также сообщил о пожаре на промпредприятии.

«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Российское военное ведомство уточнило, что над регионом сбили или уничтожили 12 БПЛА. Очевидцы сообщили Shot, что около 6:00 мск было слышно до пяти взрывов и стрельба.

Саратовская и Тульская области

По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили над Саратовской областью два БПЛА.

«Спасибо нашим военнослужащим за ликвидацию БПЛА и обеспечение безопасности. Пострадавших и повреждений нет», — написал губернатор Роман Бусаргина в своем телеграм-канале.

Телеграм-каналы также пишут об атаке дронов на Тульскую область. Как отмечает Shot, под удар попал город Новомосковск. Mash утверждает, что жители Тульской области слышали не менее пяти взрывов. По их словам, беспилотники летели на низкой высоте в районе Сокольники города Новомосковска. Официально эта информация не подтверждалась.

В семи российских аэропортах вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов: в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске. Два самолета приземлились на запасных аэродромах. Один рейс летел в Астрахань, другой — во Владикавказ, сообщили в Росавиации.