Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранение в результате атаки беспилотика на съемочную группу в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, Шломов находится в Курской областной клинической больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. Оператора доставят на лечение в Москву по решению консилиума и по просьбе самого пострадавшего, сообщил Хинштейн.

Дрон ВСУ атаковал съемочную группу Первого канала 14 февраля в Черкасской Конопельке, уточнил врио губернатора. Предположительно у Шломова минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма [травма в результате действия акустической взрывной волны — прим. RTVI], добавил Хинштейн.

В ноябре 2022 года тогдашний президент США Джо Байден обратил внимание на бицепсы Шломова, работавшего на саммите G20. Политик заявил, что в США такие бицепсы называют «пушками». Оператор впоследствии признался, что опешил от комплимента, но внимание было ему приятно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел этот эпизод «очень хорошей зарисовкой», которая «с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание».