В ночь на 7 августа Волгоградской области отразили атаку дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его заявление приводит администрация региона в телеграм-канале.

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами», — сказано в сообщении Бочарова.

По его словам, на железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с обломками ликвидированного беспилотника — повреждений объектов нет.

Губернатор также отметил, что движение ж/д-транспорта осуществляется в штатном режиме.

В 1:24 мск волгоградский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов. В 07:10 ограничения были сняты.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами 82 беспилотника самолетного типа. Над территорией Волгоградской области было ликвидировано семь дронов.

До этого Волгоградская область подвергалась атаке беспилотников в ночь на 4 августа. Тогда Бочаров сообщал, что под нее попали объекты транспортно-энергетической сферы. Во Фролово загорелось техническое здание станции Арчеда, также были выбиты стекла в двух прилегающих домах, но пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала.

В ночь на 31 июля Бочаров сообщал, что ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. По словам главы региона, пострадавших в результате налета дронов не было. В Суровикинском районе загорелась сухая трава.