Под ударами украинских беспилотников в ночь на 31 июля оказались шесть регионов, ВСУ пытались атаковать предприятия в Пензенской области и объекты транспортно-энергетической сферы в Волгоградской области. В результате атак произошли возгорания, нарушилась подача газа в жилые дома и остановились поезда. Подробнее — в материале RTVI.

Как сообщило Минобороны, с 23:20 до 04:00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 32 беспилотника самолетного типа. Больше всего, 11 аппаратов сбили в Волгоградской области, семь — в Крыму, по пять в Воронежской и Белгородской областях, по два — в Тамбовской и Ростовской областях.

Волгоградская область

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавших в результате налета дронов нет. В Суровикинском районе загорелась сухая трава, на место ЧП отправились пожарные, они оперативно тушат возгорания.

«В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия», — уточнил глава региона.

По его словам, обломки БПЛА упали на железнодорожные пути. Из-за этого временно ограничили движение поездов в районе станции Тингута (Светлоярский район).

«Работают саперы. Повреждений путей не отмечено», — рассказал Бочаров.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что ВСУ могли атаковать регион БПЛА типа «Лютый». Местные жители рассказали, что увидели в небе несколько вспышек и услышали четыре-пять взрывов в пригороде Волгограда.

В пресс-службе РЖД уточнили, что из-за падения обломков беспилотников движение пришлось приостановить на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

«В результате задержаны пассажирские поезда №532 Адлер — Киров, №531 Киров — Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более четырех часов», — отметили в компании.

В полночь Росавиация ввела ограничения на работу волгоградского аэропорта. Возобновили прием и выпуск рейсов около 06:30.

Пензенская область

В ночь на 31 июля на территории региона объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор Олег Мельниченко предупредил об ограничении работы мобильного интернета.

Утром он сообщил о совершенной на одно из пензенских промышленных предприятий атаке.

«Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — написал глава региона.

Он добавил, что ограничения мобильного интернета помогают военным подавлять украинские БПЛА, а также призвал жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с места происшествия.

Позже Мельниченко сообщил о введении режима «Воздушная опасность» в Пензе. В городе звучат сирены, работает речевое и смс-оповещение, об опасности предупредили по телевидению.

«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие», — уточнил губернатор.

Он призвал жителей Пензы оставаться в безопасных местах до отбоя сигнала «Воздушная опасность».

Другие регионы

В Ростовской области БПЛА уничтожили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах, написал в телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле М-4 „Дон“. Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе. Огонь был потушен прибывшими на место пожарными расчетами. Никто не пострадал», — отметил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем в результате атаки БПЛА жителе поселка Октябрьский.

«Мужчина с поверхностными осколочными ранениями живота доставлен в Октябрьскую РБ, где медики оказали ему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно», — написал он.

Также в результате атак двух беспилотников повреждения получили частный дом и коммерческий объект. Власти уточняют данные.

Около полуночи над Воронежем обнаружили и уничтожили БПЛА, рассказал губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Всего минувшей ночью в небе над Воронежем и шестью районами региона дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал воронежский губернатор.

Около восьми утра в регионе отменили опасность атаки БПЛА.