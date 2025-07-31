Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Пензенской области, на его территории произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко.

«Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют», — написал глава региона.

Мельниченко предупредил, что в Пензенской области действуют временные ограничения мобильного интернета.

«Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника. Сохраняете спокойствие, не поддавайтесь панике», — пояснил губернатор.

Он также напомнил, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия. Мельниченко отметил, что сейчас он находится на месте ЧП, где работают службы экстренного реагирования.

Позже Мельниченко сообщил, что на территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность».

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению», — сказал он.

Получении этого сигнала, как заявил губернатор, следует отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании.

«Если вы на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность»», — добавил он.

В ночь на 31 июля средства ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 32 украинских дрона: 11 — над Волгоградской областью, 7 — над Крымом, 5 — над Воронежской областью, 5 — над Белгородской областью, 2 — над Тамбовской областью и 2 — над Ростовской областью.

Ранее об атаке беспилотников на объекты транспортно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его данным, атака была отражена, пострадавших нет. Обломки БПЛА упали на железнодорожные пути в Светлоярском районе, на участке ограничено движение поездов.

О попытке атаковать одно их промышленных предприятий глава Пензенской области сообщал 26 июля. Тогда в регионе также действовали режим «Беспилотная опасность» и временные ограничения мобильного интернета.