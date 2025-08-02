В ночь на 2 августа силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщило Минобороны России. Также под атаку попали Крым и акватории Азовского и Черного морей. В результате погибли три человека в разных регионах, еще несколько пострадали. Что известно о ночной атаке БПЛА — в материале RTVI.

Больше всего БПЛА сбили над Ростовской областью (34) и Краснодарским краем (31).

Как следует из сводки Минобороны, дроны атаковали еще несколько регионов:

над Воронежской областью сбили 12 БПЛА,

над Рязанской областью — 11 БПЛА,

над акваториями Азовского и Черного морей — 11 БПЛА,

над Самарской областью — пять БПЛА,

над Пензенской областью — четыре БПЛА,

над Белгородской областью — два БПЛА,

над Крымом и Липецкой областью — по одному БПЛА.

Ночью 2 августа вводились ограничения на полеты в аэропортах Саратова, Тамбова, Самары и Пензы.

Ростовская и Липецкая области

Телеграм-канал Shot пишет, что атака началась примерно в полночь 2 августа. Жители Таганрога рассказали, что слышали около пяти взрывов и видели вспышки в небе. По их словам, дроны летели на низкой высоте.

В результате атаки дронов на Ростовскую область погиб один человек. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что речь идет об охраннике предприятия в поселке Углеродовский Красносулинского района. Одно из строений предприятия загорелось, пожар потушили, добавил глава области.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что военные отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

О взрывах сообщали и жители Липецка. По их словам, около четырех взрывов прогремели в разных районах города. До этого прозвучала сирена воздушной опасности. Губернатор Липецкой области объявлял красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для всей территории региона, его отменили в 6:22 мск.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов в результате падения обломков дрона загорелась кровля нежилого здания, огонь потушили. Также повредило стены и остекление нескольких домов, трактор и автомобили. Пострадавших, по словам Гусева, нет.

Один из дронов упал перед детским садом в воронежском поселке Анна — повреждено здание и площадка, видна воронка от взрыва, пишет Shot. Также при атаке БПЛА пострадало остекление офисного здания, говорится в публикации. Местные жители сообщили, что дроны пролетали «прямо над крышами домов».

Рязанская область

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки «попали на территорию предприятия». О каком предприятии идет речь, он не уточнил. «Подъем» предполагает, что речь идет о нефтеперерабатывающем заводе. Жертв и повреждений нет.

Жители Рязани сообщили Shot, что слышали около шести взрывов над городом. Собеседники канала отметили, что дроны летели на низкой высоте, а в небе были видны яркие вспышки.

Mash пишет, что в результате атаки БПЛА загорелось одно из зданий рядом с ТЦ «Виктория Плаза» в Рязани. Также телеграм-канал сообщал о пролетах в районе Новоселово, Пионерской Рощи и Рыбновского района.

Пензенская область

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в результате атаки БПЛА на местное предприятие погибла женщина. Еще два человека пострадали, угрозы их жизни нет.

В Пензе очевидцы слышали от пяти до восьми взрывов. Один из беспилотников был сбит над лесом, после этого над местом падения поднялось облако дыма, пишет Shot.

Утром 2 августа Мельниченко сообщил, что в Пензенской области введены временные ограничения работы мобильного интернета «в целях безопасности граждан».

Самарская область

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, на месте работают оперативные службы.

В результате атаки дронов погиб пожилой мужчина, его дачный дом загорелся из-за падения обломков беспилотника.

«От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Федорищев.

Глава Самары Иван Носков уточнил, что погибший — мужчина 1957 года рождения, его жене потребовалась медицинская помощь.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов и психолог, который оказывает психологическую помощь пострадавшей. <…> Информация о последствиях уточняется, с соседями по дачному товариществу специалисты отработали. Всю необходимую помощь близким обязательно окажем, в том числе и в связи с утратой имущества», — написал он.

Федорищев добавил, что «в целях безопасности граждан» в области введены временные ограничения работы мобильного интернета.

В Самаре прогремело не менее 15 взрывов, пишет Mash. Очевидцы сравнили некоторые из них со звуками «автоматной очереди». Сильнее всего взрывы было слышно над Дзержинским районом.