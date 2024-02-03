В Волгограде из-за беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла». Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пожар оперативно локализовали, жертв нет.

По словам Бочарова, в ночь на субботу, 3 февраля, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья.

«В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», — добавил Бочаров.

В региональном главке МЧС сообщили, что информация о пожаре в Красноармейском районе Волгограда поступила в 04:42 (совпадает с московским временем). В ведомстве уточнили, что произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м; открытое горение удалось ликвидировать к 7:21.

По данным местного издания V1.ru, местные жители проснулись от звуков ЧП, было слышно два взрыва.

«Было два взрыва, первый в 04:23, второй примерно через полчаса», — сообщил изданию один из местных жителей.

В Минобороны России утром сообщили, что средства ПВО перехватили над территорией Волгоградской области два украинских беспилотника. Еще четыре БПЛА были перехвачены над Белгородской областью, один — над Ростовской.