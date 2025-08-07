В результате атаки БПЛА на Краснодарский край пострадал один человек в Славянске-на-Кубани, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Он также сообщил, что около Новороссийска отражена атака беспилотных экипажей.

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — сказал Кондратьев.

Кроме того, добавил губернатор, в одном из частных домов выбило окно, разрушена хозпостройка.

Также в результате атаки дронов начались «небольшие возгорания» в Красноармейском районе, их быстро потушили, пострадавших нет, отметил глава Кубани.

Shot со ссылкой на очевидцев писал, что жители Новороссийска проснулись рано утром «от громких звуков», после этого прогремело «несколько мощных взрывов». Вероятно, это было связано с работой систем ПВО.

По данным оперштаба Краснодарского края, в Красноармейском районе обнаружены обломки БПЛА.

«В станице Новомышастовской фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также в одном из домов выбило остекление», — говорится в сообщении.

Также в оперштабе рассказали, что в станице Полтавской обломки беспилотника упали на территории элеватора, что привело к «небольшому» пожару, который потушили до прибытия экстренных служб. В обоих случаях пострадавших нет.

Помимо этого, был ликвидирован пожар в поселке Афипском Северского района на территории нефтеперерабатывающего завода.

«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 кв. метров», — отметили власти.

По информации оперштаба, в Выселковском районе при падении обломков БПЛА были повреждены два дома и автомобиль.

«В поселке Заречном в одном из частных домов выбило стекла, повредило стены. В другом — осколками посекло стены. Также повреждения получил припаркованный автомобиль. Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в Калининском районе обломки БПЛА упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская и повредили контактную сеть на железной дороге, пострадавших нет, заявили власти: «Контактная сеть первого путевого направления обесточена, движение по второму пути осуществляется с интервалами и ограничением скорости».

В РЖД рассказали, что в ночь на 7 августа «в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская — Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети».

«В результате инцидента никто не пострадал. На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге», — добавили в компании.

Задержаны семь пассажирских поездов: Екатеринбург — Анапа, Москва — Анапа, Сосногорск — Анапа, Ижевск — Новороссийск, Санкт-Петербург — Новороссийск, Смоленск — Симферополь, Москва — Симферополь. Время задержки, по данным РЖД, составляет до трех часов.

За ночь были сбиты и уничтожены 82 дрона самолетного типа, сообщает Минобороны России. Девять из них — над Кубанью. Еще 31 — над Азовским морем, 11 — над Крымом, 10 — над Ростовской областью, семь — над Волгоградской, четыре — над Белгородской, по одному — над Курской и Орловской.