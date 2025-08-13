Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке дронов на регион. Обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома в Волгограде.

По данным на 2:30 мск, пострадавших и повреждений объектов нет. Обломки дрона упали на крышу дома, который расположена на улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда.

«Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — говорится в сообщении.

Бочаров позже поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать пункты временного размещения для людей на период обследования дома и ликвидации последствий падения обломков дрона.

В аэропорту Волгограда вводились ограничения на полеты, которые Росавиациия сняла в 04:33.

Позже Минобороны уточнило, что в ночь на 13 августа силы ПВО сбили над Волгоградской областью 11 беспилотников. Всего над российскими регионами за ночь было перехвачено 46 дронов.

В ночь на 7 августа в Волгоградской области также была отражена атака БПЛА. Бочаров сообщал, что в результате нее на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании. Кроме того, саперы работали с обломками ликвидированного беспилотника на железнодорожной станции Максима Горького.